Fost atacant în La Liga și Premier League, Andone a strâns 25 de meciuri pentru prima reprezentativă a României, pentru care a și marcat de două ori. În prezent evoluează pentru CD Atlético Baleares, în al patrulea eșalon din Spania.



În ultimii ani, numele său a fost asociat cu mai multe cluburi din România, dar atacantul a preferat să rămână în fotbalul spaniol, acolo unde a evoluat cel mai mult în cariera sa.



Fost coleg cu Andone la Deportivo La Coruna, Costel Pantilimon e de părere că decizia luată de atacant în 2019, de a pleca de la Brighton la Galatasaray sub formă de împrumut, nu a fost ”cea mai inspirată”.



Cum s-a schimbat cariera lui Florin Andone: ”Vezi cum ți se schimbă viața?”



„Suntem prieteni, încă mai ținem legătura. E un jucător care promitea foarte mult, calități fizice foarte bune, dar vezi cum ți se schimbă viața după accidentare? O accidentare destul de lungă, o decizie... nu știu dacă cea mai inspirată.



Într-adevăr, te duceai la Galata, un club mare, dar să pleci din Premier League, unde aveau grijă de tine și să te duci în campionatul Turciei... după părerea mea, n-am văzut-o cea mai inspirată (n.r. - decizie), dar nu știi ce e în sufletul unui jucător care trece prin momente de genul ăsta, de inactivitate.



Din punct de vedere al atacantului, Florin Andone mi-a plăcut foarte mult. Un jucător care ataca spațiile, gen Bîrligea, poate puțin mai tehnic. Calitatea fizică excela, mulți fundași centrali începuseră să-i ia frica. A avut o perioadă foarte bună în care marca foarte multe goluri”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



Florin Andone a fost transferat de Deportivo La Coruna de la Cordoba, în 2016, pentru 5,7 milioane de euro, iar după două sezoane de excepție la fosta campioană a Spaniei a prins transferul carierei, la Brighton, în Premier League.



”Pescărușul” l-a împrumutat la Galatasaray și Cadiz, iar în 2022 a fost cedat definitiv la Las Palmas. A mai urmat Eldense, iar din 2024 joacă pentru Atlético Baleares.

