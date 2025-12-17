Fost atacant în LaLiga, Premier League sau Superliga turcă, la cluburi precum Cordoba, Deportivo La Coruna, Brighton sau Galatasaray, Florin Andone este legitimat din noiembrie la Atletico Baleares, o formație din liga a patra spaniolă.

Accidentare gravă pentru Florin Andone: "Pauză lungă, între 4 și 5 luni. Sunt trist și frustrat"



Pentru Andone a fost o revenire la Atletico Baleares după 11 ani, însă atacantul român nu și-a putut ajuta prea mult echipa. A apucat să joace în doar patru meciuri din acest sezon, a marcat două goluri, însă o accidentare gravă i-a compromis sezonul.



Andone a fost diagnosticat cu ruptură la nivelul tendonului cvadricipital, s-a operat recent, iar acum speră să revină pe teren în luna aprilie, când sezonul se va apropia de final.



Miercuri seară, de la ora 20:00, Atletico Baleares va juca un meci de gală în Cupa Spaniei, contra lui Atletico Madrid, iar Florin Andone a recunoscut cât de frustrat este că nu va putea juca. Atacantul a povestit și cât de dificilă este perioada de recuperare.



"Într-un meci cum este cel cu Atletico Madrid, orice jucător simte o dorință puternică de a evolua și a ajuta. Este foarte frustrant că nu voi putea fi pe teren. Vom întâlni o echipă foarte puternică, Atletico Madrid, care pare că va alinia un prim 11 foarte puternic. Trebuie să fie o sărbătoare pentru Atletico Baleares, iar dacă avem o zi bună, putem avea o șansă, însă trebuie să rămânem realiști.



Accidentarea? E o pauză lungă, între 4 și 5 luni. M-am operat pentru că tendonul cvadricipital a trebuit reparat complet. E o adevărată pacoste, sunt trist, sunt frustrat. Am avut de-a lungul carierei multe accidentări, însă ce se întâmplă acum la Atletico Baleares este chiar trist. Voiam să ajut.



Mi-aș dori foarte mult să pot reveni în ultimele etape din acest sezon. Obiectivul meu personal ar fi întoarcerea pe teren în aprilie. Voi încerca să revin în ultima lună pentru play-off. Sau poate nu va fi mai nevoie de un play-off și vom fi campioni. O astfel de accidentare se poate întâmpla, nu mă simt vinovat. Mai am mulți ani de carieră în față și îmi doresc să-i răsplătesc pe fanii lui Atletico Baleares", a spus Florin Andone, într-un interviu pentru Cope.

Atletico Baleares se află pe locul 2 în grupa a treia in Segunda RFEF, cu 27 de puncte acumulate în primele 15 etape. În eșalonul al treilea promovează direct doar prima clasată, iar locurile 2-5 merg la baraj.

