Lobonț și Mitea, ultimii campioni români ai Olandei

PSV Eindhoven a acumulat 68 de puncte, după 26 de etape disputate din acest sezon de Eredivisie. "Rood-witten" sunt urmați în clasament de Feyenoord (49p), NEC Nijmegen (46p), Twente (44p) și Ajax Amsterdam (44p). Echipa lui Dennis Man ar putea fi încoronată campioana Olandei încă din runda următoare, dacă câștigă meciul cu Nijmegen și Feyenoord va pierde cu Excelsior Rotterdam.

De-a lungul timpului, mai mulți jucători români importanți au evoluat în campionatul olandez, continengentul cuprinzând nume precum Ioan Ovidiu Sabău (Feyenoord), Lucian Sânmărtean (FC Utrecht), Mihai Neșu (FC Utrecht), Rodion Cămătaru (Heerenveen), Florin Constantinovici (Heerenveen), Dorel Zegrean (Fortuna Sittard) sau Andrei Rațiu (ADO Den Haag).

Dintre acești au fost campioni Ovidiu Stângă (PSV Eindhoven / 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001), Gică Popescu (PSV Eindhoven / 1990-1991, 1991-1992), Nicolae Mitea (Ajax Amsterdam / 2003-2004), Cristian Chivu (Ajax Amsterdam / 2001-2002) și Bogdan Lobonț (Ajax Amsterdam / 2003-2004).

Ultimii fotbaliști din țara noastră care au câștigat campionatul Olandei au fost Nicolae Mitea și Bogdan Lobonț (Cristi Chivu a fost transferat de AS Roma, în septembrie 2003). În 2004, cei doi făceau parte dintr-un lot al "lăncierilor" antrenat de Ronald Koeman, care îi mai cuprindea pe Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Jari Litmanen, Thomas Vermaelen, John Heitinga, Nigel de Jong, Maarten Stekelenburg și Maxwell.

Man are în palmares un singur trofeu, Cupa României cu FCSB

Dennis Man (27 de ani) este născut la Vladimirescu (jud. Arad) și s-a format la juniorii cluburilor CS Vladimirescu, Atletico Arad și UTA Arad. La nivel de seniori a evoluat pentru UTA Arad (2015-2016), FCSB (2016-2021), Parma (2021-2025) și PSV EIndhoven (2025-prezent). Are 42 de meciuri și 11 goluri pentru naționala de seniori a României, cu care a participat la Euro 2024.

În palmares are Cupa României (2019-2020), câștigarea Serie B (2023-2024), includerea în Echipa Sezonului din Liga 1 (2018-2019), o semifinală de Euro U21 (2019) și Eredivisie Player of the Month (februarie 2026). Poate juca ca extremă dreapta, atacant secund, și extremă stânga și este cotat la 13 milioane de euro. Tatăl său, Cristian Man, a fost jucător și antrenor, cel mai sus ajungând la nivelul Diviziei B.

Foto - Getty Images