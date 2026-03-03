Numărătoarea inversă a început pentru Cristi Chivu, la Inter! Pentru, în acest moment, când mai sunt 11 etape până la terminarea sezonului în Serie A, echipa românului are un avans uriaș față de locul 2, AC Milan, și o mână pe titlu!

Singurele formații rămase în lupta pentru Scudetto se vor întâlni, duminică (ora 21:45), în ceea ce poate fi „finala“ campionatului. Pentru că, în cazul în care Inter va câștiga în fața marii rivale, echipa lui Chivu se va duce la 13 puncte de AC Milan! O diferență aproape irecuperabilă, ulterior, în doar zece etape.

Claudio Marchisio, impresionat de Chivu

Așadar, Inter e mare favorită la titlu, inclusiv înaintea derby-ului de duminică, iar modul în care echipa a defilat spre primul loc, sub conducerea unui nou antrenor, l-a impresionat pe fostul mare internațional, Claudio Marchisio (40 de ani).

„În primul rând, legat de derby-ul de duminică, mă aștept la o partidă palpitantă, în care Inter va fi în stare să facă un joc mai echilibrat. Va fi un meci intens, mai ales că ambele echipe îl vor aborda într-un moment în care sunt în formă. În ceea ce privește Inter, sincer, Chivu e o surpriză pentru mine! Nu pentru că n-aș fi crezut în el, ci pentru că niciodată nu e ușor să înlocuiești un antrenor care a avut rezultate înaintea ta (n.r. – Simone Inzaghi). Dar Chivu a răspuns foarte bine, în fața acestei provocări și merită aplauze pentru că a reușit să-și pună amprenta pe jocul unei echipe deja puternice. Sincer, rezultatele vorbesc pentru Chivu, la ora actuală“, a spus Claudio Marchisio, fost star al lui Juventus cu 55 de selecții în palmares.

De când a ajuns la Inter, Chivu are niște cifre impresionante din care reiese un procentaj al victoriilor de 70,4%. În 44 de meciuri, românul a înregistrat 31 de victorii, 2 egaluri și 11 înfrângeri.