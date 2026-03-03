Cotat la 13 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român a semnat cu echipa din Eindhoven un contract valabil până în iunie 2029.

Dennis Man face spectacol în Olanda și înscrie împotriva fostului portar de la Barcelona! Încă o reușită pentru PSV

Nijmegen și PSV și-au dat întâlnire marți seară, de la 21:00, în semifinalele Cupei Olandei, pe stadionul ”Goffertstadion”

În minutul 20, moment în care tabela de marcaj indica 1-1, Dennis Man a pătruns în careu și a șutat puternic la firul ierbii, învingându-l pe Jasper Cillessen, fostul portar de la Barcelona, care este legitimat acum la Nijmegen.

Gazdele au deschis scorul în minutul 6, prin Brian Linssen, iar în minutul 16, Ismael Saibiri a restabilit egalitatea în urma assist-ului venit de la Ivan Perisic.