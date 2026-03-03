VIDEO Dennis Man face spectacol în Olanda și înscrie împotriva fostului portar de la Barcelona! Încă o reușită pentru PSV

Dennis Man face spectacol în Olanda și înscrie împotriva fostului portar de la Barcelona! Încă o reușită pentru PSV Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man (27 de ani) se află la PSV din vara lui 2025.

TAGS:
Dennis ManPSV Eindhovenstranieri
Din articol

Cotat la 13 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român a semnat cu echipa din Eindhoven un contract valabil până în iunie 2029.

Dennis Man face spectacol în Olanda și înscrie împotriva fostului portar de la Barcelona! Încă o reușită pentru PSV

  • Nijmegen și PSV și-au dat întâlnire marți seară, de la 21:00, în semifinalele Cupei Olandei, pe stadionul ”Goffertstadion”

În minutul 20, moment în care tabela de marcaj indica 1-1, Dennis Man a pătruns în careu și a șutat puternic la firul ierbii, învingându-l pe Jasper Cillessen, fostul portar de la Barcelona, care este legitimat acum la Nijmegen.

Gazdele au deschis scorul în minutul 6, prin Brian Linssen, iar în minutul 16, Ismael Saibiri a restabilit egalitatea în urma assist-ului venit de la Ivan Perisic.

FIFA: Dennis Man, jucătorul de urmărit al României în barajul cu Turcia

"Șansele României pentru o revenire la Cupa Mondială depind în mare măsură de piciorul stâng al lui Dennis Man. O extremă dreapta cu o viteză excelentă și agilitate, care și-a demonstrat valoarea la PSV, transformându-se adesea în servant pentru colegii săi.

Atacantul a reușit să ajungă o serie de prestații consistente, ceea ce pare că i-a lipsit în prima parte a carierei.

Man se simte cel mai bine când are spațiu, devenind practic de neoprit când e în situații de unu contra unu. Cu piciorul său preferat, stângul, are un șut veninos", a scris FIFA. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Leeds – Sunderland 0-1 | Victorie la limită a oaspeților în Premier League
Leeds – Sunderland 0-1 | Victorie la limită a oaspeților în Premier League
ULTIMELE STIRI
Liber de contract din noiembrie, Constantin Budescu a spus tot despre transferul la Metaloglobus
Liber de contract din noiembrie, Constantin Budescu a spus tot despre transferul la Metaloglobus
ACUM: Como - Inter 0-0 | Fabregas vs. Chivu! Meciul e în direct pe VOYO
ACUM: Como - Inter 0-0 | Fabregas vs. Chivu! Meciul e în direct pe VOYO
Leeds – Sunderland 0-1 | Victorie la limită a oaspeților în Premier League
Leeds – Sunderland 0-1 | Victorie la limită a oaspeților în Premier League
Wolves – Liverpool 0-0, ACUM, pe VOYO! „Cormoranii” au emoții cu ultima clasată
Wolves – Liverpool 0-0, ACUM, pe VOYO! „Cormoranii” au emoții cu ultima clasată
Victor Angelescu, anunț de ultimă oră la Rapid: ”A fost dorința suporterilor”
Victor Angelescu, anunț de ultimă oră la Rapid: ”A fost dorința suporterilor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”

Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii

Arsenal a sunat pentru "copilul" lui Cristi Chivu, dar a primit un răspuns la care nu se aștepta

Arsenal a sunat pentru "copilul" lui Cristi Chivu, dar a primit un răspuns la care nu se aștepta



Recomandarile redactiei
ACUM: Como - Inter 0-0 | Fabregas vs. Chivu! Meciul e în direct pe VOYO
ACUM: Como - Inter 0-0 | Fabregas vs. Chivu! Meciul e în direct pe VOYO
Liber de contract din noiembrie, Constantin Budescu a spus tot despre transferul la Metaloglobus
Liber de contract din noiembrie, Constantin Budescu a spus tot despre transferul la Metaloglobus
”Ar trebui să demisioneze?” Rusescu, răspuns tranșant după ce FCSB a ratat play-off-ul
”Ar trebui să demisioneze?” Rusescu, răspuns tranșant după ce FCSB a ratat play-off-ul
Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei
Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei
Victor Angelescu, anunț de ultimă oră la Rapid: ”A fost dorința suporterilor”
Victor Angelescu, anunț de ultimă oră la Rapid: ”A fost dorința suporterilor”
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!