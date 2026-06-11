Real Madrid l-a refuzat în urmă cu două luni, dar acum a devenit o prioritate de top! Jose Mourinho insistă pentru transferul său

După ce Florentino Perez a fost reconfirmat în funcția de președinte al lui Real Madrid, madrilenii muncesc de zor pentru a pregăti noul sezon sub comanda lui Jose Mourinho. Madrilenii pregătesc mai multe mutări spectaculoase pentru a nu repeta contraperformanța din sezonul recent încheiat.

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Primul transfer încercat de Real Madrid a fost cel al lui Julian Alvarez, dar Atletico Madrid a refuzat orice negociere pentru atacantul argentinian. Numirea lui Jose Mourinho în funcția de antrenor principal aduce în prim-plan alte nume interesante pentru clubul de pe ”Bernabeu”.

Unul dintre cele mai interesante nume din mercato este cel al lui Bernardo Silva, care, în această vară, pleacă liber de contract de la Manchester City după nouă sezoane. În ultimele luni, s-a zvonit că formații precum Real Madrid, Atletico Madrid sau Barcelona ar fi interesate de transferul mijlocașului, însă numirea lui Jose Mourinho pe banca madrilenilor ar putea cântări enorm în decizia fotbalistului.

AS.com susține că Bernardo Silva a devenit acum o prioritate pentru Real Madrid, însă publicația spaniolă amintește faptul că Jorge Mendes, agentul fotbalistului, l-a propus pe mijlocaș la gruparea ”Blanco” în urmă cu doar două luni, însă, la acel moment, mutarea a fost refuzată de Florentino Perez & co.

Revenirea lui Jose Mourinho pe banca lui Real Madrid a schimbat perspectiva, iar madrilenii încearcă acum să obțină semnătura mijlocașului portughez.