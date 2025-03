Mitea, interviu dramatic pentru Ajax, la 40 de ani: „El a fost ca un tată pentru mine!“. Sfatul prețios pe care nu l-a înțeles niciodată

Nicolae Mitea reprezintă, de departe, cea mai dramatică poveste despre un talent irosit din fotbalul nostru! Și atenție: în România, avem o listă foarte lungă de sportivi care și-au bătut joc de potențialul lor uriaș. Să fii în capul unei astfel de liste e o „performanță“ extrem de dureroasă. Pe care, din păcate, a reușit-o Mitea.

Ca să înțelegem însă dimensiunea prăbușirii, e nevoie de puțin context. În 2003, Mitea s-a transferat de la Dinamo la Ajax. Aici, a fost coleg de echipă cu niște jucători, precum Zlatan Ibrahimovic, Nigel de Jong, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder și Maarten Stekelenburg. Toți acești băieți au crescut, ulterior, și au avut niște cariere internaționale formidabile.

Mitea, în schimb, după un titlu câștigat cu Ajax, în 2003-2004, plus o cupă, în 2006-2007, s-a dus în cap. Și nu oricum, ci de o manieră șocantă, fiind nevoit să-și încheie cariera la doar 30 de ani. În realitate însă, Mitea terminase legăturile cu fotbalul mare, mult mai devreme decât momentul oficial al retragerii.

„Timpul zboară, nu-i așa?“

Chiar dacă anii au trecut, Mitea a rămas un jucător de care olandezii își amintesc și acum datorită prestațiilor pe care le-a avut, la Ajax.

Tocmai de aceea, „Nicky“ a fost contactat de site-ul clubului din Amsterdam, cu ocazia zilei sale de naștere. De aici, a ieșit un dialog dramatic. Care demonstrează, încă o dată, cum unele greșeli comise în viață nu mai pot fi „reparate“ și că regretele, în astfel de cazuri, sunt tardive.

„Timpul zboară, nu-i așa? Parcă ieri am ajuns, la Ajax, pe când aveam 18 ani. Iar astăzi, am făcut 40 de ani și am o fetiță de opt ani. Trăiesc la București, duc o viață liniștită și petrec foarte mult timp cu fiica mea“, și-a început Mitea dialogul cu site-ul oficial al clubului Ajax.

Fostul fotbalist le-a povestit apoi olandezilor de ce nu e implicat în fotbal, la ora actuală.

„Mi s-a oferit șansa, de mai multe ori, să-i antrenez pe cei mici. Dar încă nu mă văd făcând asta. Uneori, vorbesc despre fotbal la posturile românești de televiziune. După ce m-am lăsat de fotbal, am încercat să mă țin departe de lumina reflectoarelor. N-am mai dat interviuri și am vrut să stau departe de mass-media. Aici, în România, presa nu poate fi comparată cu cea din Olanda. Aici, lumea vorbește despre viața ta privată, ceea ce a fost prea mult pentru mine“, a continuat Mitea.