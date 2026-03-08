Campioana va începe, oricum, play-out-ul de pe prima poziție, dar o va face cu un alt staff tehnic pe bancă. Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la FCSB, așa cum a anunțat antrenorul cipriot chiar după meciul de pe Arena Națională.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, caută acum altă soluție pentru postul de antrenor. L-ar vrea pe finul său, Mirel Rădoi (44 de ani), dar există și posibilitatea unei reveniri a lui Laurențiu Reghecampf, în prezent Al-Hilal Ondurman, în Sudan.

Bogdan Lobonț: ”L-aș pune pe Mutu antrenor la FCSB”

Prezent în emisiunea ”Fața la Joc”, Bogdan Lobonț (48 de ani) a fost întrebat dacă ar accepta o prounere venită dinspre FCSB. Fostul portar, campion cu Dinamo și Rapid, ar lucra la echipa patronată de Gigi Becali și spune că prima sa mutare ar fi instalarea lui Adi Mutu pe postul de antrenor.

„Și dacă mă sună, eu îi răspund. Eu nu sunt antrenor, eu sunt director sportiv și da, director sportiv și-l pun pe Adi (n.r. - Mutu) antrenor”, a spus Lobonț, la emisiunea ”Fața la Joc”, de la PRO TV.

Adi Mutu ar refuza categoric o eventuală propunere de la FCSB pentru postul de antrenor. Motivul? ”Briliantul” nu se vede lucrând cu stilul impus de patronul echipei.

„Nu că nu mi-ar plăcea FCSB, e un club mare, are condiții extraordinare, ai bani, ai bază, ai tot ce vrei, cei mai buni jucători. Nu e vorba de asta, e vorba că Gigi Becali conduce clubul așa cum crede el de cuviință. Pentru noi toți, nu e ceva normal, dar el așa crede.

Gigi asta vrea, asta e ceea ce-l stimulează pe el și îi dă adrenalină. Bani are, stă bine, e jucăria lui. Nu există o situație de gestionat aici”, a spus și Mutu.

Elias Charalambous: trei ani, două titluri și două calificări în Europa League

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.