Internaționalul român de la PSV Eindhoven a fost desemnat jucătorul lunii februarie în Eredivisie, după prestațiile excelente din campionatul Olandei.

În luna februarie, Man a marcat trei goluri în victoriile cu FC Groningen și Heracles Almelo, ambele câștigate cu 3-1, dar și în înfrângerea cu FC Volendam, scor 1-2.

Dennis Man, desemnat jucătorul lunii în Olanda

În total, în ultimele patru meciuri disputate pentru PSV, românul a înscris de trei ori și a ajuns la șase goluri în actualul sezon de Eredivisie. La aceste cifre se adaugă și șase pase decisive în cele 19 partide jucate în campionat.

Pe lângă contribuțiile din campionat, fostul jucător de la UTA Arad, FCSB și Parma mai are două goluri în KNVB Cup și alte două în UEFA Champions League în acest sezon.

„Nu mă așteptam neapărat la acest premiu, dar sunt foarte fericit. Nu am fost gelos când colegii mei au câștigat trofeul, dar mi-l doream și eu”, a spus Dennis Man, citat de espn.nl.

„Este important pentru mine să ajut echipa, fie că marchez sau ofer pase decisive. Poate nu au fost cele mai spectaculoase goluri, dar prefer să câștigăm. Vreau să-mi fac treaba aici și să devin campion”, a mai spus Man.

Dennis Man revine pe teren sâmbătă, 7 martie, pentru duelul cu AZ Alkmaar. Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #26 din Eredivisie, nu mai devreme de ora 21:00.