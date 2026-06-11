Fotbalistul Universității Craiova, în atenția englezilor!

Unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova din stagiunea precedentă a intrat în atenția englezilor.

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Carlos Mora a fost convocat la naționala din Costa Rica, țară care nu a reușit să se califice la Cupa Mondială 2026. Costaricanii au disputat două partide amicale în luna iunie, mai întâi împotriva Columbiei, scor 1-3, iar, mai apoi, împotriva Angliei, scor 0-3.

Mora a fost titularizat în ambele jocuri în banda dreaptă, unde, în partida contra englezilor, l-a avut adversar direct pe Nico O'Reilly, starul de 21 de ani de la Manchester City. Englezii nu au avut mari probleme miercuri seară. Declan Rice a deschis scorul după doar 9 minute, Anthony Gordon a punctat și el în minutul 68 de la 11 metri, iar Watkins a stabilit scorul final în minutul 87.

Carlos Mora s-a ”evidențiat” în prima repriză printr-un cartonaș galben primit după ce l-a faultat pe Elliot Anderson, însă, după pauză, jucătorul Universității Craiova a avut o pătrundere periculoasă în careul britanicilor, fără a reuși, însă, să finalizeze cu un șut la poarta lui Jordan Pickford.

BBC l-a desemnat pe Anthony Gordon ”jucătorul meciului”. Noul jucător al Barcelonei a primit nota 7,67 din partea BBC, în timp ce britanicii i-au acordat nota 4,26 lui Carlos Mora.