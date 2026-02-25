Haos la Heracles. Gruparea din Almelo pare condamnată la retrogradare după eșecul categoric din runda trecută, 0-4 cu Go Ahead Eagles. Cu doar zece meciuri rămase din acest sezon, Heracles ocupă ultimul loc, la cinci puncte distanță de NAC Breda (locul 16) și la șapte de FC Volendam (locul 15).

Din cauza acestei situații, Ernest Faber a recurs la un gest neobișnuit. Tehnicianul, care ocupă și funcția de director tehnic al clubului, a decis să renunțe pentru două zile la rolul de antrenor principal pentru a se concentra strict pe atribuțiile de conducere. Pe perioada scurtei sale absențe, echipa a fost lăsată pe mâinile secunzilor Peter Reekers și Hendrie Krüzen.

Reacții tăioase în Olanda

Jurnaliștii olandezi au taxat imediat situația bizară în cadrul podcastului HeraKlets, realizat de publicația Tubantia. Ralph Blijlevens, ziarist apropiat de clubul din Almelo, a tras un semnal de alarmă clar în privința șanselor de salvare.

„Mai rău decât cu Go Ahead Eagles nu se poate. E gata”, a subliniat Blijlevens.

În schimb, Henk van Schuppen a oferit o perspectivă diferită, mizând pe calitățile unuia dintre antrenorii secunzi și cerând o măsură radicală în privința dublului rol jucat de Faber.

„Avem deja doctorul-minune în casă. Hendrie Kruzen a dovedit asta deja în acest sezon. El trebuie să o facă. Sper ca directorul tehnic Ernest Faber să îl suspende pe antrenorul principal Ernest Faber. Și să lase toată responsabilitatea lui Kruzen. Asta trebuie să fie concluzia celor două zile de gândire”, a transmis Van Schuppen.