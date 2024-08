Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz

Una dintre ofertele primite de către căpitanul campioanei României ar fi venit din partea lui PSV Eindhoven, în timp ce cealaltă ar fi sosit din campionatul Rusiei, de la Lokomotiv Moscova.

Ce au scris olandezii despre un eventual transfer al lui Darius Olaru la PSV Eindhoven

FCSB se pregătește deocamdată pentru meciul tur contra celor de la LASK Linz care se va disputa joi, de la 20:00, exclusiv pe VOYO, și rămâne de văzut care va fi deznodământul în privința lui Darius Olaru.

Între timp, olandezii au vorbit despre transferul mijlocașului român. Într-un material în care a vorbit despre activitatea lui PSV în piața de transferuri, presa batavă a recunoscut că există un interes pentru Darius Olaru din partea formației din Eindhoven, însă se pare că cei din conducerea clubului nu au făcut niciun pas pentru a obține semnătura căpitanului de la FCSB.

”Deși există interes pentru Robin Gosens, un transfer nu pare realizabil din motive financiare. PSV ia în considerare și venirea lui Darius Olaru din campionatul României, dar nu s-au făcut pași concreți încă”, au scris olandezii de la Voetbal Headliner.

7 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon, Darius Olaru a marcat șapte goluri și a contribuit cu trei pase decisive în cele zece partide disputate în toate competițiile.

Ce a spus Darius Olaru despre o eventuală plecare de la FCSB

După eșecul suferit de roș-albaștri în fața celor de la Poli Iași, scor 0-1, din etapa a șasea a Superligii României, Darius Olaru, care a fost eliminat în minutul 36, după ce l-a lovit cu crampoanele în pulpă pe Mihai Bordeianu, a vorbit și despre o eventuală despărțire de FCSB.

Deși a explicat că deocamdată nu se gândește la un transfer, la insistențele reporterilor, Olaru a subliniat că nu ar accepta să meargă la un club din Rusia.

”Eu nu pun presiune pe mine. Cumva oamenii din exterior, presa pun presiune. Eu nu știu nimic despre un eventual transfer, nici nu mă gândesc la asta, știu ce obiective are echipe, știu ce obiectiv am eu, mă gândesc să îmi fac treaba cât mai bine. Suntem o echipă, așa am câștigat campionatul anul trecut. Nu a fost Olaru sau Coman, noi am ajutat echipa prin cifre, dar echipa a făcut toate lucrurile astea. (...)

Eu nu știu nimic despre oferte, nu m-aș duce în Rusia. M-aș duce în grupele Europa League”, a spus Darius Olaru la finalul meciului.