Prezent la un eveniment al dinamoviștilor cu ocazia zilei de naștere a lui Cornel Țălnar, Mircea Rednic a avut un discurs critic la adresa lui Andrei Nicolescu, actualul președinte al clubului.

Mircea Rednic, discurs dur la adresa lui Andrei Nicolescu: "Să nu mai vorbească atât ca să arate cât e de deștept"

Rednic i-a reproșat mai multe lucruri lui Nicolescu: de la tratamentul pe care foștii mari jucători ai lui Dinamo l-ar primi din partea clubului, până la strategia de transferuri și plecarea lui Zeljko Kopic.

"Sunt alții acum care vor să iasă în față, gen conducătorul de la Dinamo, care e omniprezent la emisiunile sportive și ne explică el cum e cu spiritul dinamovist. El să nu vorbească! E o rușine... am fost la vreo două meciuri în loja legendelor, a adevăraților fotbaliști, și i-ai pus în ultima lojă. Mai aveau un pic și cădeau din stadion. Asta e lipsă de respect și ar fi bine să nu mai vorbească el atât, să arate el cât e de deștept.

Dacă l-au monitorizat pe Pușcaș, unde l-au monitorizat? Că el nu mai juca de 8 luni! Hai să fim serioși. Omul ăla (n.r - Zeljko Kopic) tot cerea atacanți și tu ai adus ce ai adus...

Dinamo a fost la un pas să califice și în finală, dar din cauza faptului că nu a avut Kopic în atac...

Nu e frumos nici ce face acum. Începi tu să vorbești de antrenor și să-i dai note. Ai dat numai 8, 9 și 10. Și atunci de ce îl lași să plece dacă era așa bine cotat? Ar fi bine să declare mai puține să facă mai multe. Când spui Dinamo, spui performanță!", a spus Rednic, într-un interviu pentru PRO TV.