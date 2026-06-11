VIDEO EXCLUSIV Rednic îl mitraliază pe Andrei Nicolescu: "El să nu vorbească! E o rușine, o lipsă de respect"

Rednic îl mitraliază pe Andrei Nicolescu: &quot;El să nu vorbească! E o rușine, o lipsă de respect&quot; Superliga
SPORT.RO
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Mircea Rednic (64 de ani), ultimul antrenor cu care Dinamo a cucerit titlul, nu este deloc încântat de ultimele evenimente din cadrul clubului.

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Prezent la un eveniment al dinamoviștilor cu ocazia zilei de naștere a lui Cornel Țălnar, Mircea Rednic a avut un discurs critic la adresa lui Andrei Nicolescu, actualul președinte al clubului.

Mircea Rednic, discurs dur la adresa lui Andrei Nicolescu: "Să nu mai vorbească atât ca să arate cât e de deștept"

Rednic i-a reproșat mai multe lucruri lui Nicolescu: de la tratamentul pe care foștii mari jucători ai lui Dinamo l-ar primi din partea clubului, până la strategia de transferuri și plecarea lui Zeljko Kopic.

"Sunt alții acum care vor să iasă în față, gen conducătorul de la Dinamo, care e omniprezent la emisiunile sportive și ne explică el cum e cu spiritul dinamovist. El să nu vorbească! E o rușine... am fost la vreo două meciuri în loja legendelor, a adevăraților fotbaliști, și i-ai pus în ultima lojă. Mai aveau un pic și cădeau din stadion. Asta e lipsă de respect și ar fi bine să nu mai vorbească el atât, să arate el cât e de deștept.

Dacă l-au monitorizat pe Pușcaș, unde l-au monitorizat? Că el nu mai juca de 8 luni! Hai să fim serioși. Omul ăla (n.r - Zeljko Kopic) tot cerea atacanți și tu ai adus ce ai adus... 

Dinamo a fost la un pas să califice și în finală, dar din cauza faptului că nu a avut Kopic în atac...

Nu e frumos nici ce face acum. Începi tu să vorbești de antrenor și să-i dai note. Ai dat numai 8, 9 și 10. Și atunci de ce îl lași să plece dacă era așa bine cotat? Ar fi bine să declare mai puține să facă mai multe. Când spui Dinamo, spui performanță!", a spus Rednic, într-un interviu pentru PRO TV.

Rednic: "Se fac 20 de ani de când Dinamo n-a mai luat campionatul, iar atunci a luat cu un român!"

Rednic a vorbit și despre numirea noului antrenor de la Dinamo, declarându-se deranjat că tehnicienii români nu mai primesc șanse la echipele cu condiții din țară. Nuno Campos a devenit al patrulea portughez din Superliga, după Filipe Coelho (Universitatea Craiova), Antonio Folha (CFR Cluj) și Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești).

"Da, ați văzut că a fost monitorizat atât timp (n.r - Nuno Campos) și el era secund... acum, dacă cei de la Craiova au câștigat campionatul... haideți să fim serioși! (n.r - Filipe Coelho) A venit la o echipă care era formată de Mirel, n-a schimbat nimic, nici sistemul. Ce a reușit și ăsta e meritul lui e că a creat o atmosferă bună pentru că acolo sunt jucători cu calitate, care pot face diferența. Craiova a câștigat meritat.

Și cu antrenorii români ce se întâmplă? Deci aducem antrenori străini la echipele care au condiții bune - pentru că și Dinamo are condiții bune financiare - iar antrenorii români merg unde n-au condiții de antrenament, n-au stabilitate financiară. Iar după aceea judecăm că antrenorii români nu sunt buni. Începe sezonul 2026/2027, se fac 20 de ani de când Dinamo nu a mai luat campionatul. A luat campionatul cu un antrenor român. Rapid, în 2003, a luat campionatul cu un român. Deci antrenorii români sunt buni!", a mai spus Rednic.

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