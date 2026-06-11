Antrenorul român, care a reușit un sezon de vis cu Inter Milano, în care a câștigat titlu în Serie A și Cupa Italiei, a acordat un amplu interviu presei italiene, în care a vorbit deschis despre presiunea uriașă de pe banca nerazzurrilor.

Sezonul recent a fost unul de senzație pentru Inter, cu 87 de puncte în campionat și doar cinci înfrângeri, plus trofeul Cupei Italiei după 2-0 în finala cu Lazio, meci transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Cristi Chivu, interviu de 10 în Italia: „A antrena Inter este stresant”

Cum am spus mai devreme, Chivu a fost invitat de directorul publicației italiene Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, la o discuție amplă. Tehnicianul a recunoscut că momentul numirii sale la Inter a fost unul plin de emoții și incertitudini.

„Este un amestec frumos din toate. La început, m-am întrebat dacă sunt capabil să confirm încrederea pe care acest club mi-o acordase sau dacă pot gestiona un astfel de vestiar. A antrena Inter este stresant”, a spus Chivu.

Antrneorul a explicat și diferența uriașă dintre echipele de tineret și cluburile de top mondial. Dacă la Inter Primavera sau chiar la Parma a lucrat cu jucători receptivi și aflați în plină dezvoltare, la Inter realitatea este complet diferită.

„E dificil să intri în mintea jucătorilor, să le explici ce trebuie să facă. Ai nevoie de sensibilitate. La Inter există o presiune constantă, uneori chiar și un egal sau un meci mai slab pot crea reacții uriașe din exterior. Trebuie să gestionezi tot”, a adăugat tehnicianul român.

„A fi antrenor pare simplu din afară: doar antrenezi și joci. În realitate, trebuie să gestionezi totul, nu doar echipa”, a mai spus antrenorul lui Inter.

Piero Ausilio: ”Am găsit un jucător care face totul singur, e cu adevărat la un alt nivel”

Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter Milano, club pe care Cristian Chivu (45 de ani) îl pregătește de un an, a anunțat faptul că Henrikh Mkhitaryan își va prelungi contractul cu echipa ”nerazzurrilor” și va rămâne, în acest sens, pe ”Giuseppe Meazza”.

Colaborarea dintre cele două părți s-ar fi oprit acum, la finalul lunii, dacă Mkhitaryan și Inter nu ar fi ajuns de comun acord la extinderea înțelegerii contractuale

După ce a anunțat că Mkhitaryan rămâne la Inter, Piero Ausilio a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașul central armean. Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul va fi la al cincilea sezon consecutiv la Milano.

”Din experiența mea, am găsit un singur jucător care face totul singur, care este peste medie în toate aspectele. Pe teren, în afara terenului, în gestionarea propriei cariere. Va rămâne la Inter, înțelegeți despre cine vorbesc (n.r. Henrikh Mkhitaryan). El este cu adevărat la un alt nivel”, a spus Piero Ausilio, potrivit Gazzetta dello Sport.

Henrikh Mkhitaryan a bifat până acum 187 de apariții la Inter în toate competițiile, și-a trecut în cont 12 goluri și, pe deasupra, a oferit și 12 pase decisive, în peste 12.700 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Armeanul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la AS Roma, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Șahtior Donețk, Metalurg Donețk și Pyunik Erevan.