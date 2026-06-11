Dublă lovitură pentru semifinalista de la Mondial: OUT cu câteva ore înainte de start!

Dublă lovitură pentru semifinalista de la Mondial: OUT cu câteva ore înainte de start! CM 2026
SPORT.RO
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Naționala Marocului a primit două vești proaste cu puțin timp înainte de startul Cupei Mondiale organizate de SUA, Canada și Mexic.

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MarocNayef AguerdAbde EzzalzouliMarwane SaadaneAmine Sbai
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Maroc a fost obligată să opereze două schimbări de urgență în cadrul lotului din cauza problemelor medicale acuzate de fundașul central Nayef Aguerd (Marseille) și mijlocașului stânga Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).

Maroc, obligată să facă două schimbări de urgență în lotul pentru Cupa Mondială

Aguerd și Ezzalzouli, ambii jucători de bază în naționala Marocului, vor rata astfel Cupa Mondială care debutează în această seară. FIFA a confirmat oficial înlocuirea celor doi cu Marwane Saadane (Al Fateh) și Amine Sbai (Angers).

Conform regulamentului, echipele pot face modificări de urgență în lotul anunțat pentru Cupa Mondială înaintea disputării primului joc.

Maroc, prima echipă africană calificată în semifinalele unei Cupe Mondiale, la ediția din 2022, va avea parte de un debut de foc la ediția din acest an, contra Braziliei, duminică, de la ora 1:00.

Naționala condusă de Mohamed Ouahbi va înfrunta ulterior Scoția (20 iunie) și Haiti (25 iunie), în grupa C.

Principalele vedete din lotul Marocului la acest Mondial sunt Achraf Hakimi (PSG), Ayyoub Bouaddi (Lille), Ismael Saibari (PSV) și Brahim Diaz (Real Madrid).

Maroc, surpriza pe care Chivu o vede la CM 2026

Cristi Chivu, antrenorul care a cucerit eventul cu Inter Milano în acest sezon și tocmai a semnat prelungirea contractului până în 2028, a numit favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, dar și naționala de la care se așteaptă să fie revelația turneului.

"Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina, dar fiți atenți la Maroc, va fi o surpriză", a spus Cristi Chivu, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Grupele de la CM 2026

  • Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
  • Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
  • Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
  • Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
  • Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
  • Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
  • Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
  • Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama
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