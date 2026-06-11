Dublă lovitură pentru semifinalista de la Mondial: OUT cu câteva ore înainte de start!

Maroc a fost obligată să opereze două schimbări de urgență în cadrul lotului din cauza problemelor medicale acuzate de fundașul central Nayef Aguerd (Marseille) și mijlocașului stânga Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).

Maroc, obligată să facă două schimbări de urgență în lotul pentru Cupa Mondială

Aguerd și Ezzalzouli, ambii jucători de bază în naționala Marocului, vor rata astfel Cupa Mondială care debutează în această seară. FIFA a confirmat oficial înlocuirea celor doi cu Marwane Saadane (Al Fateh) și Amine Sbai (Angers).

Conform regulamentului, echipele pot face modificări de urgență în lotul anunțat pentru Cupa Mondială înaintea disputării primului joc.

Maroc, prima echipă africană calificată în semifinalele unei Cupe Mondiale, la ediția din 2022, va avea parte de un debut de foc la ediția din acest an, contra Braziliei, duminică, de la ora 1:00.

Naționala condusă de Mohamed Ouahbi va înfrunta ulterior Scoția (20 iunie) și Haiti (25 iunie), în grupa C.

Principalele vedete din lotul Marocului la acest Mondial sunt Achraf Hakimi (PSG), Ayyoub Bouaddi (Lille), Ismael Saibari (PSV) și Brahim Diaz (Real Madrid).