Românul a început din primul minut, dar a fost înlocuit pe final, în minutul 86. Jurnaliștii olandezi de la televiziunea publică NOS au urmărit atent jocul acestuia.

„Dennis Man a trebuit să se replieze când Heerenveen a plecat în atac și a făcut o greșeală destul de stângace asupra lui Hristiyan Petrov: cartonaș galben. A părut să fie și puțină frustrare acolo”, au scris olandezii.

În partea a doua a meciului, eforturile ofensive ale românului au continuat, însă fără a se concretiza pe tabela de marcaj. Primul său șut a fost blocat de defensiva adversă, iar al doilea a trecut pe lângă poartă, fiind deviat de un jucător de la Heerenveen.

A contribuit la construcția ofensivă

Deși nu a reușit să înscrie, Dennis Man a ajutat la construcția echipei sale. În minutul 77, el a creat o șansă importantă, care a fost însă irosită de Ricardo Pepi.

Totodată, în minutul 86, chiar înainte de a părăsi terenul, Man a primit o pasă excelentă de la Ismael Saibari, care l-a lăsat liber în spatele apărării, însă n-a reușit să trimită balonul în plasă.