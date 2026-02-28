VIDEO Floare la ureche! Dennis Man a înscris superb în Heracles - PSV, iar olandezii au reacționat imediat

Floare la ureche! Dennis Man a înscris superb în Heracles - PSV, iar olandezii au reacționat imediat
PSV a condus-o cu 3-0 la pauză pe Heracles.

Dennis ManpsvHeraclesEredivisie
  • Cele două echipe și-au dat întâlnire în runda #25 din Eredivisie, la Almelo, pe ”Asito Stadium”

Floare la ureche! Dennis Man a înscris superb în Heracles - PSV, iar olandezii au reacționat imediat

În minutul 40, PSV conducea deja cu 2-0 la Almelo, în urma reușitelor lui Ivan Perisic din penalty (minutul 9) și Ismael Saibari (minutul 12). 

La 2-0 pentru echipa din Eindhoven, PSV a beneficiat de o fază fixă. Joey Veerman a centrat spre mijlocul careului, iar Dennis Man s-a demarcat superb și a reluat fără emoții cu capul. L-a învins pe Pasveer și a dus scorul la 3-0 pentru formația dirijată de Peter Bosz.

”Remko Pasveer este complet ieșit din poziție, iar Dennis Man trimite mingea în poartă cu capul fără nicio problemă”, a scris ESPN NL.

Dacă o bate pe Heracles, PSV se îndepărtează la 17 puncte de ocupanta locului secund în clasamentul din Eredivisie, Feyenoord, care nu și-a disputat însă încă jocul din etapa #25.

Gruparea lui Bosz se duce la 21 de victorii în 25 de etape, dacă o învinge pe Heracles, la care se adaugă două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

