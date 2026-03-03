Dennis Man a fost din nou titular la echipa antrenată de Peter Bosz, iar internaționalul român nu a dezmăgit.

Olandezii au reacționat după golul marcat de Dennis Man

Nijmegen a început mai bine meciul și, după doar șase minute, gazdele se aflau în avantaj, după reușita lui Linssen. Până în minutul 20, PSV a trecut în avantaj. Saibari a egalat în minutul 16 din pasa lui Perisic.

Apoi, Dennis Man a marcat un gol superb, cu stângul, pe jos, de la marginea careului și și-a dus echipa în avantaj. Totuși, în minutul 37, Dasa a reușit să marcheze, iar, la pauză, tabela de scor arăta egalitate.

Olandezii au remarcat că Dennis Man a avut și mult noroc la marcarea golului: ”Dennis Man rămâne cu mingea la picior cu puțin noroc, dar mai sunt multe de făcut. Românul intră în interior și marchează”, au scris cei de la ed.nl.