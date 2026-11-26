Academia lui Juventus este plină de juniori români

Pentru Juventus Next Gen, echipa secundă a torinezilor, care e înscrisă în Serie C, evoluează portarul Riccardo Adrian Radu (19 ani). Acesta este și în anturajul primei formații și a stat pe banca de rezerve la mai multe partide. La formația Primavera (U20) îi avem pe fundașul stânga Stefano Iulian Precupanu (17 ani), care fusese împrumutat în sezonul trecut la academia lui FC Sudtirol, și pe mijlocașul dreapta Gabriel Repciuc (18 ani).

La echipa U18 sunt legitimați portarul Gabriel Ionuț Broștic (16 ani) și fundașul central Nicolas Rogoz (17 ani), care sunt colegi cu Davide Marchisio, fiul fostului mare mijlocaș juventin Claudio Marchisio. În lotul formației U17 se găsește stoperul Eduard Iulian Pal (16 ani), un jucător născut în Italia și care deține cetățenie italiană, dar care este monitorizat de FRF pentru selecția la loturile de juniori ale României.

Pentru grupele inferioare joacă goalkeeperii Davide Daniel Nichițean (U15), Angelo Rusu (U13), Edoardo Pistol (U11), Mattia Chiriac (U10) și Dorian Andrei Bușe (U9), fundașii David Andronache (U13), Riccardo Pintiliuc (U11), Stefano Andronache (U9) și mijlocașii Claudio Popa (U12) și Mateo Grozescu (U10).

Alți fotbaliști cunoscuți care au evoluat pentru academia bianconerilor sunt Laurențiu Brănescu (32 de ani / CSC Șelimbăr), Vlad Marin (31 de ani / retras din activitate, ultima dată la Alba Calcio), Daniel Boloca (27 de ani / Sassuolo), Radu Drăgușin (24 de ani / Fiorentina), Gabriele Boloca (24 de ani / UC AlbinoLeffe), Andrei Florea (21 de ani / MSK Zilina), Lorenzo Biliboc (20 de ani / CFR Cluj), Alessio Marcu (19 ani / US Grosseto) și Fabio Bădărău (18 ani / Monza Primavera).

Aproximativ 43.000 de români locuiesc în Torino

Comunitatea românească din regiunea Piemont (Italia) numără aproape 140.000 de persoane, dintre care circa 43.000 locuiesc în orașul Torino. Rămâne cel mai numeros grup etnic străin din capitala piemonteză, deși în ultimii ani s-a observat o ușoară scădere prin întoarcerea unora în țară. Potrivit relatărilor de presă, peste 5.000 de români au părăsit orașul Torino în ultimii cinci ani, însă comunitatea păstrează primul loc între rezidenții străini din această regiune.

De asemenea, aproape un sfert dintre companiile străine din zona Torino sunt românești. Comunitatea românească este considerată una matură, cu peste 1.000 de studenți la Universita degli Studi di Torino și tot atâţia la Politecnico di Torino, ultima fiind printre cele mai respectate din Italia în privința cursurilor de inginerie și design industrial.

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