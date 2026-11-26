Brighton & Hove Albion are un lot estimat la o valoare actuală de 700 de milioane de euro, o sumă de 19 mai mare decât reprezintă echivalentul Universității Craiova.

Banii însă nu pot cumpăra prestigiul european al unui club, capitol unde Brighton suferă teribil, în raport cu adversara sa din Oltenia.

Craiova, fostă sfertfinalistă de C.C.E. și semifinalistă de Cupa UEFA, cu zeci de participări în cupele europene

Înainte de Brighton - Universitatea Craiova, meci transmis live text pe www.sport.ro, de la ora 19:45, englezii au fost surprinși să afle că întâlnesc o fostă sfertfinalistă de Cupa Campionilor Europeni.

În sezonul 1981-82, Craiova sfârșea învinsă de Bayern Munchen, scor 2-0, în faza ultimelor opt, iar un egal, în deplasare, 1-1, nu era suficient pentru a întoarce scorul din manșa tur.

În anul următor, craiovenii ajungeau până în semifinalele Cupei UEFA - performanță văzută, cel mai recent, în fotbalul românesc, în urmă cu 20 de ani, când roș-albaștrii cedau dramatic în fața Middlesbrough. În 1983, Craiova a fost eliminată de Benfica fără înfrângere, remizând 1-1, acasă, respectiv 0-0, în capitala Portugaliei. Golurile dublei manșe au fost marcate de Ilie Balaci și Zoran Filipovic.