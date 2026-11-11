Tricolorii pregătiţi de selecţionerul Ion Marin mai au de jucat împotriva Israelului şi Ucrainei şi au nevoie să ocupe una dintre primele 3 poziţii din grupă pentru a se menţine în Liga A şi, implicit, pentru a avansa în runda 3, ultima din preliminariile pentru turneul final, scrie News.ro.

ITALIA U19 – ROMÂNIA U19 2-0

A marcat: Benit Borasio (49’, 76’)

Italia: 1. Anelli – 16. Borasio, 5. Natali-cpt, 6. Bovio, 2. Marello – 18. Steffanoni, 4. Prisco (20. Wiafe, 59), 8. Ballanti (14. Damiano, 90) – 17. Maccaroni (7. Liberali, 90)– 9. Arena (11. Elimoghale, 71), 10. Lontani (19. Fogliaro, 71)

Rezerve neutilizate: 12. Maran (GK), 13. Marini, 15. De Paoli

Selecţioner: Massimiliano Favo

România: 1. Mocan – 3. Bădărău, 4. Cojocariu, 5. Moisă-cpt – 2. Gheorghe, 14. Drăghici (20. Orban, 65), 15. Coman (18. Batzula, 65), 13. Precupanu (7. Luncaşu, 78) – 10. Bota (22. Pellegrini, 65) – 9. Roateş, 19. Creţa (11. Ţăroi, 46)

Rezerve neutilizate: 12. Farcaş (GK), 6. Ungureanu, 8. S.Burlacu, 16. R. Burlacu

Selecţioner: Ion Marin

Programul României în runda 2 din preliminariile EURO 2027

11 noiembrie, ora 16:30: Italia – România 2-0 – Stadio Del Conero (Ancona)

Italia – România 2-0 – Stadio Del Conero (Ancona) 14 noiembrie, ora 13:00: Israel – România – Stadio Bruno Recchioni (Fermo)

Israel – România – Stadio Bruno Recchioni (Fermo) 17 noiembrie, ora 14:00: România – Ucraina – Stadio Del Conero (Ancona)

Lotul convocat de selecţionerul Marin Ion:

Portari

Eduard URSU (Villarreal | Spania), Arsenie MOCAN (Chindia Târgovişte), Răzvan FARCAŞ (Leganes | Spania)

Fundaşi

Costyn GHEORGHE (Gloria Bistriţa), Bogdan UNGUREANU (Girona | Spania), Fabio BĂDĂRĂU (Monza | Italia), Raul COJOCARIU (Atalanta | Italia), Davide MOISA (Verona | Italia), Robert BURLACU (Politehnica Timişoara), Stefano PRECUPANU (Juventus | Italia)

Mijlocaşi

Sebastian BURLACU (Como | Italia), Rareş COMAN (Sassuolo | Italia), Hunor BATZULA (Sepsi OSK), Daniele LUNCAŞU (FC Bacău), Robert DRĂGHICI (Augsburg | Germania), Denis ŢĂROI (UTA Arad), Alex ORBAN (FC Bihor)

Atacanţi

Fernando PELLEGRINI (Catanzaro | Italia), David CREŢA (TSG Hoffenheim | Germania), Alexandru BOTA (FC Bihor), Andrei ROATEŞ (Levante | Spania)