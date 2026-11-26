După 0-0 la pauză, Inter s-a desprins în actul secund. Petar Sucic, în minutul 57, din penalty, și Lautaro Martinez, în minutul 74, au fost autorii golurilor. Echipa lui Cristi Chivu încheie runda a cincea din faza principală UCL pe locul 12, cu 9 puncte.
"Abilul" Chivu, notat cu 7 în Gazzetta dello Sport după Inter - Stuttgart
- După un start modest, cu eșecuri contra lui Real Madrid (1-2) și Club Brugge (3-4), Inter a ajuns la trei victorii consecutive în Liga Campionilor fără gol primit: 1-0 contra lui Șahtior, 3-0 împotriva lui Feyenoord și 2-0 contra lui VfB Stuttgart. În ultimele trei etape, campioana Italiei va înfrunta Borussia Dortmund (9 decembrie, deplasare), Liverpool (19 ianuarie, acasă) și Slovan Bratislava (27 ianuarie, deplasare).
"Abil" a fost cuvântul ales de Gazzetta dello Sport pentru a-l descrie pe Cristi Chivu după prestația lui Inter din meciul cu Stuttgart. Antrenorul român a fost notat cu 7.
"Abil. Chivu a mizat pe răbdare și a ales o strategie logică, obținând a treia victorie consecutivă fără gol primit în Liga Campionilor", au scris italienii.
Inter, la un pas de calificare: "Un meci perfect sau aproape perfect"
Inter este aproape sigură de clasarea în top 24 și calificarea în fazele eliminatorii din UCL. Gazzetta dello Sport a descris meciul cu Stuttgart drept "perfect sau aproape perfect".
"O victorie, o apărare care și-a regăsit siguranța și un singur punct care o mai desparte pe Inter de obiectivul din Liga Campionilor. E firesc să te întrebi dacă seara europeană cu Stuttgart putea să iasă mai bine, mai ales că și rezultatele rivalelor directe au avantajat-o pe Inter. Răspunsul pare la fel de evident. Nu.
Pentru Inter și Cristian Chivu, a fost un meci perfect sau aproape perfect. Inter n-a primit gol, Pio Esposito a fost excelent, ca de obicei, Sucic a fost la înălțimea lui Calhanoglu la mijlocul terenului, iar Lautaro a regăsit drumul spre gol la nici cinci minute după ce a intrat pe teren în repriza a doua.
Toate aceste vești bune risipesc gândurile negre de după deplasarea la Bergamo. Inter poate aborda seria de meciuri care o așteaptă până la Crăciun cu un moral cu totul diferit față de cel de după partida cu Atalanta", a mai scris Gazzetta dello Sport.
Pentru Inter urmează două meciuri cu Genoa. Primul, în Serie A, sâmbătă, iar al doilea în Cupa Italiei, marți, 1 decembrie, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.
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