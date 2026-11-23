Pe parcursul serii, Boloca și ceilalți reprezentanți ai clubului au participat activ la licitațiile caritabile, au făcut fotografii și au oferit autografe suporterilor și invitaților. La acțiune au luat parte și oficialii Carlo Rossi, Andrea Fabris, Francesco Palmieri și Alec Invernizzi, dar și jucătoarele echipei feminine, însoțite de antrenorul Salvatore Colantuono: Hélène Fercocq, Noemi Benz, Jacynta Galabadaarachchi, Sara Caiazzo, Samantha Fisher și Martina Brustia.

Evenimentul a avut loc la Sporting Club din Sassuolo și a fost organizat de Sasol Club, sub patronajul Primăriei din Sassuolo. Din delegația primei echipe masculine au mai făcut parte, pe lângă Daniel Boloca, fotbaliștii Stefano Turati, Sebastian Walukiewicz, Edoardo Pieragnolo și Simone Cinquegrano, potrivit publicației il Resto del Carlino.

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Mesajul transmis de clubul Sassuolo

„Participarea la inițiative de acest tip reprezintă pentru Sassuolo un angajament important, expresia atenției și sensibilității pe care clubul le acordă dintotdeauna temelor de solidaritate și sprijinului pentru comunitate.

A fi prezent înseamnă a contribui la oferirea de vizibilitate unor cauze de mare valoare socială, susținând entități care lucrează zilnic pentru a conștientiza și a oferi noi oportunități de viață celor care au nevoie”, a transmis gruparea din Italia.

Asociația ADMO promovează cultura donării de măduvă osoasă și informează publicul cu privire la importanța acestui gest voluntar, care poate oferi o șansă concretă de vindecare persoanelor cu boli grave.

„O ocazie de solidaritate care reînnoiește apropierea lui Sassuolo față de ADMO și confirmă importanța de a face echipă nu doar pe teren, ci și în afara lui, susținând inițiative capabile să răspândească conștientizare și, mai ales, să ofere speranță”, au mai transmis oficialii lui Sassuolo.