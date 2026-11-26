FCSB area prea mulți străini. Israelienii scriu despre posibila plecare a lui Ofri Arad
FCSB l-a transferat deja pe atacantul moldovean Petru Popescu, de la Petrocub Hîncești, pentru 250.000 de euro, însă principala problemă a clubului condus de Gigi Becali este reprezentat de numărul foarte mare de străini din lot. Formația roș-albastră are deja 13, numărul maxim permis de regulament, și va fi nevoită să renunțe la mai mulți pentru a le face loc noilor achiziții.
O posibilă destinație comună pentru mai mulți jucători de la FCSB ar putea fi, în iarnă, campionatul Israelului. "Revoluția de la FCSB, o oportunitate pentru cluburile din Israel?", a titrat publicația Walla.
Israelienii speculează că Ofri Arad (28 de ani s-ar putea întoarce în țara natală, acolo unde a cucerit trei titluri de campion cu Maccabi Haifa. Mijlocașul a fost adus în ianuarie de FCSB, iar în ultima perioadă a fost criticat de Gigi Becali pentru evoluțiile sale.
Garita, Batubinsika și Labonne ar putea pleca și ei în Israel
Pe lângă Ofri Arad, Walla scrie că alți trei jucători străini de la FCSB ar putea fi de interes pentru cluburile din Israel: atacantul Arnold Garita (31 de ani), fundașul central Dylan Batubinsika (30 de ani) și fundașul dreapta Ronny Labonne (29 de ani).
Arnold Garita, care este accidentat în prezent, își încheie împrumutul la FCSB în decembrie, iar Gigi Becali a anunțat deja că nu va achita clauza de transfer definitiv de la Shenzhen Juniors. Atacantul camerunez a mai jucat în Israel timp de un sezon și jumătate, la Hapoel Beer Sheva.
Despre Dylan Batubinsika, care și el are experiență în Israel, la Maccabi Haifa, în sezonul 2022/2023, Walla amintește că fundașul congolez a avut negocieri avansate cu Maccabi Netanya, în această vară, înainte să semneze cu FCSB.
Ronny Labonne, adus și el în vară, de la Caen, pentru 100.000 de euro, nu a reușit să se impună în primul 11. A strâns până acum doar 9 partide, iar în iarnă ar putea părăsi FCSB tot cu destinația Israel.