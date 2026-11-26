FCSB area prea mulți străini. Israelienii scriu despre posibila plecare a lui Ofri Arad

FCSB l-a transferat deja pe atacantul moldovean Petru Popescu, de la Petrocub Hîncești, pentru 250.000 de euro, însă principala problemă a clubului condus de Gigi Becali este reprezentat de numărul foarte mare de străini din lot. Formația roș-albastră are deja 13, numărul maxim permis de regulament, și va fi nevoită să renunțe la mai mulți pentru a le face loc noilor achiziții.

O posibilă destinație comună pentru mai mulți jucători de la FCSB ar putea fi, în iarnă, campionatul Israelului. "Revoluția de la FCSB, o oportunitate pentru cluburile din Israel?", a titrat publicația Walla.

Israelienii speculează că Ofri Arad (28 de ani s-ar putea întoarce în țara natală, acolo unde a cucerit trei titluri de campion cu Maccabi Haifa. Mijlocașul a fost adus în ianuarie de FCSB, iar în ultima perioadă a fost criticat de Gigi Becali pentru evoluțiile sale.