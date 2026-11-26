După ce Watford a ajuns chiar deasupra liniei roșii din clasament, familia Pozzo, cea care deține clubul și este recunoscută pentru răbdarea limitată pe care o are cu antrenorii, l-a demis pe italianul Alessio Dionisi. În locul său a fost numit Edi Iordănescu, cel care va avea misiune de a salva echipa de la retrogradare.

Fanii lui Watford, foarte pesimiști și după numirea lui Edi Iordănescu | REPORTAJ PRO TV

Iordănescu a sosit miercuri la Watford, a asistat din tribună la eșecul cu Blackburn (0-1), iar sâmbătă va debuta în meciul de pe terenul ultimei clasate Derby County.

Înaintea meciului de miercuri seară de pe Vicarage Road, reporterul PRO TV Matilda Popa a stat de vorbă cu mai mulți suporteri ai lui Watford. Toți s-au arătat pesimiști în legătură cu viitorul clubului, considerând că ar fi aproape un miracol ca Edi Iordănescu să resusciteze echipa actuală.

"Nu știu nimic despre Iordănescu. Nu prea cred că poate salva echipa de la retrogradare, dar sperăm să avem parte de o surpriză", a spus un fan al lui Watford.

"Știu foarte puține despre el, dar sperăm să facă treabă. Nu jucăm deloc bine, conducerea a luat decizii greșite", a fost reacția unui alt suporter.

"Știu doar că a fost selecționerul naționalei României. Noi am avut foarte mulți antrenori de-a lungul ultimelor sezoane. Cred că și dacă Iordănescu ar fi cel mai bun antrenor de pe pământ ar fi avut probleme în a motiva echipa. Nu s-a investit în lot și vor fi probleme. Media de vârstă a echipei e foarte redusă, undeva la 21-22 de ani. Dacă Iordănescu va reuși să ne salveze, ar fi al doilea cel mai bun antrenor din istoria lui Watford. Primul este acolo (n.r - arată către statuia lui Graham Taylor). Să fiu sincer, e dureros să o urmărești în prezent pe Watford. Sperăm că Iordănescu poate schimba ceva, dar am avut o mulțime de antrenori", a mai spus un suporter.