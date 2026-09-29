Davide Marchisio a semnat primul său contract de profesionist

Davide Marchisio (17 ani), fiul fostului mare mijlocaș italian Claudio Marchisio, a semnat primul său contract de profesionist cu Juventus, valabil până în iulie 2028. Acesta evoluează la echipa U18, dar se antrenează cu prima formație din aprilie 2026, fiind promovat de Luciano Spalletti. În 2012, juniorul a apărut în pozele ce celebrare a titlului din Serie A câștigat de părintele său, fiind ținut în brațe de acesta. Davide evoluează tot mijlocaș central și a fost campion al Italiei la categoria U16.

Tatăl său, care este considerat una dintre legendele lui Juventus și unul dintre cei mai valoroși mijlocași din Serie A în ultimii 20 de ani, a strâns 389 de meciuri și 37 de goluri pentru "Bătrâna Doamnă". Fanii echipei torineze l-au alintat "Il Principino" ("Micul Prinț"), fiind deseori lăudat pentru etica muncii, sportivitatea sa, execuțiile surprinzătoare și o viziune excelentă a jocului. Fostul căpitan al "bianconerilor" este acum impresar, fiind specializat în reprezentarea unor jucători tineri din Italia, precum Destiny Elimoghale (Juve Next Gen), Francesco Stante (Inter Milano U23), Davide Dell'Erba (Novara), Andrea Campani (Sassuolo primavera), Mattia Huqi (Empoli Primavera) sau Alessandro Rovetini (Napoli Primavera).

Marchisio, septuplu campion în Serie A cu Juventus

Claudio Marchisio (40 de ani) este născut la Torino și a fost junior doar la academia lui Juventus (1993-2005). La nivel de seniori a evoluat pentru Juventus (2005-2007, 2008-2018), Empoli (2007-2008 / împrumutat) și Zenit St. Petersburg (2018-2019). Are 55 de selecții și 5 goluri pentru Italia, fiind prezent la CM 2010 (grupe), Euro 2012 (finală), Cupa Confederațiilor 2013 (locul 3) și CM 2014 (grupe).

În palmaresul său se găsesc Serie A (x7), Coppa Italia (x4), Supercoppa Italiana (x3), două finale de Champions League (2015, 2017), Russian Premier League (1), Toulon Tournament (2008), o finală de Campionat European (2012), locul al 3-lea la Cupa Confederațiilor (2013), plus includerea în Serie A Team of the Year (2010-2011, 2011-2012), Euro U21 Team of the Tournament (2009), UEFA Champions League Team of the Season (2014-2015) și Juventus FC Hall of Fame (2025). Juca ca mijlocaș central și cea mai bună cotă de piață a fost de 31 de milioane de euro. Este căsătorit cu fosta jucătoare de tenis și actuala influenceriță Roberta Sinopoli și, în afară de Davide, cuplul mai are un băiat, Leonardo (14 ani).

Foto - Getty Images, Juventus (FB)