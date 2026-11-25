Laurențiu Reghecampf are motive de bucurie. Miercuri, roș-albaștrii au anunțat o revenire importantă printr-o fotografie publicată pe rețelele sociale.
FCSB a făcut anunțul oficial: ”Bine ai revenit!”
FCSB a anunțat o revenire importantă în cursul zilei de miercuri.
Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele echipei. Fundașul sud-african s-a operat în vară la genunchi, din cauza unor probleme care l-au împiedicat să meargă și la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic alături de reprezentativa Africii de Sud.
Se pare că stoperul a depășit problema și se pregătește să revină pe gazon. Ngezana a jucat ultimul meci în la finalul sezonului trecut, în play-out, contra lui Hermannstadt, la data de 18 mai.
Chiar dacă s-a întors la antrenamentele echipei, Ngezana mai are de așteptat până să joace. Fundașul nu se află pe lista LPF, astfel că fotbalistul va putea reveni pe teren abia din 2027.
”Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele roș-albaștrilor, după o lungă perioadă de absență.
Bine ai revenit, Siya!”, a fost mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui FCSB, alături de o fotografie cu Ngezana.
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