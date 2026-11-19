Fundașul central al echipei naționale a părăsit-o în vară pe Tottenham și a revenit în Serie A, la Fiorentina, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, care va deveni o obligație de cumpărare dacă fotbalistul va atinge un anumit număr de meciuri.

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Fiorentina a plătit 1,5 milioane de euro pentru împrumutul lui Radu Drăgușin, iar în cazul în care transferul se va definitiva, italienii vor mai plăti 17,5 milioane de euro.

Gazzetta dello Sport susține că viitorul lui Radu Drăgușin este clar. Deși italienii au scris că, deocamdată, internaționalul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, Fiorentina are încredere că fundașul român va deveni din ce în ce mai bun, lucru dovedit și de faptul că Radu Drăgușin a jucat în fiecare meci al italienilor de la revenirea în Serie A.

Publicația din ”Cizmă” scrie că transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina se va definitiva cu siguranță, iar italienii vor vira suma de 17,5 milioane de euro în conturile lui Tottenham în iarnă.

Drăgușin s-a destăinuit în Italia înainte de Fiorentina - Juventus

"Sunt mândru de parcursul meu, fiecare experiență m-a ajutat să cresc. Am ajuns la Juventus la 16 ani și am avut ocazia să învăț alături de jucători de cel mai înalt nivel. La Sampdoria, Salernitana și Genoa am acumulat și mai multă experiență, iar la Tottenham am continuat să cresc atât ca fotbalist, cât și ca om.

Accidentarea m-a învățat să am răbdare și să apreciez fiecare zi petrecută pe teren. Acum sunt fericit la Fiorentina. Vreau să continui să progresez, să-mi ajut echipa și să le ofer suporterilor noștri cât mai multe bucurii. Le merită din plin", a spus Drăgușin, potrivit TMW.