Filipe Coelho (46 de ani), cel care i-a adus eventul Universității Craiova, pare că a dat startul unui trend în fotbalul românesc. Antrenorii portughezi sunt acum la mare căutare în România, iar Dinamo și Petrolul se bucură și ele de rezultate excelente cu Nuno Campos (51 de ani), respectiv Ricardo Sousa (47 de ani).

Filipe Coelho, singurul antrenor portughez care recunoaște că se gândește la titlu

Cu Universitatea Craiova lider după primele 16 etape, iar Dinamo și Petrolul pe pozițiile 3, respectiv 4, cotidianul portughez O JOGO a stat de vorbă cu cei trei antrenori lusitani, întrebându-i pe fiecare dacă se gândesc la titlu.

Dintre cei trei, doar Filipe Coelho crede că Universitatea Craiova are capacitatea necesară pentru a-și apăra trofeul. Nuno Campos spune că se gândește mai degrabă la cupele europene cu Dinamo, în timp ce Ricardo Sousa crede că a a reușit deja un miracol la Ploiești, având în vedere că Petrolul are "cel mai mic buget din campionat".

"E încă prea devreme să vorbim despre favorite. Mai sunt peste 70 de puncte în joc și se pot întâmpla multe până atunci. În plus, la trecerea în faza următoare, punctele se înjumătățesc, ceea ce face campionatul și mai disputat. În acea fază e foarte greu să ai constanță, pentru că întâlnești doar echipele cele mai bune, fiecare meci contează, iar marja de eroare e mică", a spus Filipe Coelho.