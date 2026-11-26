Filipe Coelho (46 de ani), cel care i-a adus eventul Universității Craiova, pare că a dat startul unui trend în fotbalul românesc. Antrenorii portughezi sunt acum la mare căutare în România, iar Dinamo și Petrolul se bucură și ele de rezultate excelente cu Nuno Campos (51 de ani), respectiv Ricardo Sousa (47 de ani).
Filipe Coelho, singurul antrenor portughez care recunoaște că se gândește la titlu
Cu Universitatea Craiova lider după primele 16 etape, iar Dinamo și Petrolul pe pozițiile 3, respectiv 4, cotidianul portughez O JOGO a stat de vorbă cu cei trei antrenori lusitani, întrebându-i pe fiecare dacă se gândesc la titlu.
Dintre cei trei, doar Filipe Coelho crede că Universitatea Craiova are capacitatea necesară pentru a-și apăra trofeul. Nuno Campos spune că se gândește mai degrabă la cupele europene cu Dinamo, în timp ce Ricardo Sousa crede că a a reușit deja un miracol la Ploiești, având în vedere că Petrolul are "cel mai mic buget din campionat".
"E încă prea devreme să vorbim despre favorite. Mai sunt peste 70 de puncte în joc și se pot întâmpla multe până atunci. În plus, la trecerea în faza următoare, punctele se înjumătățesc, ceea ce face campionatul și mai disputat. În acea fază e foarte greu să ai constanță, pentru că întâlnești doar echipele cele mai bune, fiecare meci contează, iar marja de eroare e mică", a spus Filipe Coelho.
Nuno Campos: "Să ținem cont că Rapid și FCSB au resurse financiare mai mari. Marele obiectiv al lui Dinamo este revenirea în Europa"
Dinamo a petrecut multă vreme în fotoliul de lider din Superliga, însă după eșecurile cu FC Argeș și Petrolul a coborât pe 3. Nuno Campos spune că se gândește mai degrabă la o calificare în cupele europene, considerând-o pe Craiova principala favorită la titlu.
"Universitatea Craiova e campioana en titre și are, firesc, statutul de favorită. Dar trebuie să ținem cont și de Rapid și de FCSB. Ambele au loturi puternice și resurse financiare mai mari decât ale noastre.
Dinamo a fost pe primul loc mai multe etape și vrem să ne luptăm în continuare pentru primele locuri, dar rămânem cu picioarele pe pământ. Au trecut nouă ani de când clubul a jucat ultima oară în cupele europene, în 2017, iar revenirea în Europa este marele nostru obiectiv", a spus Nuno Campos.
Ricardo Sousa: "Titlul la Petrolul? Imposibil! Avem cel mai mic buget din România"
Cel mai spectaculos parcurs îl are Petrolul. Aflați în insolvență și cu datorii uriașe, ploieștenii au învins de două ori Dinamo în acest sezon și sunt foarte aproape de podium. Toate aceste performanțe, cu cel mai mic buget din Superliga, spune Ricardo Sousa.
"În campionatul României sunt trei candidate la titlu: Universitatea Craiova, Dinamo și, poate, FCSB, chiar dacă face un sezon sub așteptări. Echipele astea au bugete de-a dreptul amețitoare. Pentru noi e imposibil să ne propunem titlul, pentru că avem cel mai mic buget din prima ligă", a spus Ricardo Sousa.