Veteranul Kevin Durant (38 ani) a devenit miercuri al cincilea jucător din istoria ligii profesioniste nord-americane de baschet care a depăşit borna de 33.000 de puncte în cursul carierei sale, anunţă NBA.com.

Durant a reuşit 20 de puncte (plus 10 recuperări) în cursul meciului câştigat de echipa sa, Houston Rockets, cu scorul de 116-104, în faţa formaţiei Phoenix Suns, ajungând la un total de 33.006 puncte, în cel de-al 20-lea său sezon în NBA.

LeBron James este liderul, cu aproape 44.000 de puncte

El se alătură altor patru supervedete ale baschetului nord-american care au atins anterior această bornă: LeBron James (43.697 puncte), Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) şi Kobe Bryant (33.643).

Kevin Durant se află acum la doar 637 de puncte în spatele regretatului Kobe Bryant în topul celor mai buni marcatori din istoria NBA.

Ultimele rezultate din NBA

Houston Rockets - Phoenix Suns 116-104

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 121-102

Golden State Warriors - Sacramento Kings 129-110

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 116-111

Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 115-97

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 97-104

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 105-107

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 106-113

Philadelphia 76ers - Miami Heat 111-104

Top 3 din Conferinţa de Est

1. Philadelphia 76ers 15 victorii-4 înfrângeri

2. Boston Celtics 12-6

3. New York Knicks 12-6

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Top 3 din Conferinţa de Vest

1. Los Angeles Lakers 15-3

2. San Antonio Spurs 15-4

3. Minnesota Timberwolves 14-5

... Agerpres