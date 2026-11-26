Partida Brighton - Craiova, din runda a 4-a a fazei ligii din Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Oltenii dispută a doua partidă în deplasare din faza ligii de Conference League, competiție în care se află pe locul opt după trei meciuri disputate și au șapte puncte.
Ce au făcut jucătorii Craiovei înaintea meciului cu Brighton
Fotbaliștii și staff-ul formației oltene au descoperit Brighton și s-au plimbat pe străzile orașului din sudul Angliei.
Ștefan Baiaram, Alexandru Cicâldău și Tudor Băluță au părut să aibă un tonus bun înaintea meciului din Conference League atât de așteptat de toată suflarea din Bănie.
Brighton a vândut în această vară jucători pentru 192 de milioane de euro
Alb-albaștrii din sudul Angliei nu ajung la performanțele semnate odinioară de FC Porto sau Benfica, în ceea ce privește profiturile obținute din vânzarea de fotbaliști, dar au încasat venituri de peste 720 de milioane de euro, în ultimele cinci sezoane. Suma este aproape egală cu valoarea totală a lotului, estimată la ora actuală de Transfermarkt, 700 de milioane de euro.
Profitul calculat pe ultimele patru sezoane și jumătate este modest, de numai 14 milioane de euro, însă Brighton își permite să absoarbă cheltuielile pe jucătorii transferați din numeroasele încasări pe care le primește din partea Premier League - pentru drepturile de televizare -, dar și din partea fanilor abonați.