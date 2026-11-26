Partida Brighton - Craiova, din runda a 4-a a fazei ligii din Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oltenii dispută a doua partidă în deplasare din faza ligii de Conference League, competiție în care se află pe locul opt după trei meciuri disputate și au șapte puncte.

Ce au făcut jucătorii Craiovei înaintea meciului cu Brighton

Fotbaliștii și staff-ul formației oltene au descoperit Brighton și s-au plimbat pe străzile orașului din sudul Angliei.

Ștefan Baiaram, Alexandru Cicâldău și Tudor Băluță au părut să aibă un tonus bun înaintea meciului din Conference League atât de așteptat de toată suflarea din Bănie.