Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că își dorește ca Nicolae Stanciu să se întoarcă la formația roș-albastră. La rândul său, și căpitanul echipei naționale susținea că și-ar dori să îmbrace din nou tricoul lui FCSB.

Victor Becali: ”Nu m-a surprins că Stanciu a semnat cu U Cluj!”

Cu toate acestea, când a venit momentul să facă acest pas, Nicolae Stanciu a ales complet diferit. După despărțirea de Dalian Yingbo, Stanciu a decis să semneze cu U Cluj, chiar dacă avea pe masă și oferta de la FCSB.

Stanciu a fost deja prezentat oficial de ”Șepcile Roșii”. „Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide, U!”, a spus Nicolae Stanciu, în clipul publicat de Universitatea Cluj.

Victor Becali a mărturisit că nu este deloc surprins de decizia luată de Nicolae Stanciu, în condițiile în care mijlocașul se află pe final de carieră și cel mai probabil nu vrea să se mai confrunte cu presiunea care există la FCSB.

”Băiatul e din zonă, e ardelean, probabil a ales cu sufletul. E decizia lui. A jucat atâția ani la FCSB, și-a făcut treaba, trebuie să îi respectăm decizia. Nu m-a surprins, pentru că eu știam că se duce la U Cluj. La FCSB, vrei, nu vrei, este presiune. Nu că nu ar fi el obișnuit cu presiunea, dar poate vrea o perioadă mai liniștită pe final de carieră. La FCSB e presiunea rezultatelor tot timpul”, a spus Victor Becali la VOYO SPORT LIVE.

Radu Constantea, detalii despre salariul lui Nicolae Stanciu

Radu Constantea a avut recent o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a fost întrebat dacă cifrele vehiculate în presă legate de salariul și bonusul propuse lui Stanciu sunt adevărate.

Oficialul lui ”U” Cluj a dezvăluit că lui Nicolae Stanciu i-a fost prezentat un pachet mai mic decât cel vehiculat în presă, care ajunge la 460.000 de euro pe an.

„(n.r. - 30.000 de euro salariu și primă de instalare de 100.000 de euro) Cifrele sunt sub cele speculate în presă. Oferta pe care am făcut-o e sub. Dacă ia în considerare oferta noastră, am stabilit că atunci vom discuta perioada contractuală.

Pentru noi ar fi mare plus un jucător de acest nivel. Are experiență atât la echipa națională, cât și în campionate puternice”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.