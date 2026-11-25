Inter și Stuttgart se întâlnesc azi, de la ora 22:00, în etapa a cincea din grupa unică (”faza ligii”) din UEFA Champions League.

Printre adversarii de astăzi ai lui Cristian Chivu se numără și portarul german cu cetățenie română Dennis Seimen, fotbalist pe care antrenorul român îl dorește la Inter!

Seimen, 20 de ani, a debutat în acest sezon atât în Bundesliga, cât și în Champions League.

Dilema lui Cristian Chivu la Inter: pe cine lasă pe bancă după revenirea lui Lautaro

Cristi Chivu trebuie să decidă formula de atac pentru meciul decisiv cu Stuttgart din Liga Campionilor, după ce Pio Esposito a înscris 8 goluri în ultimele 5 partide.

Tânărul atacant al lui Inter a marcat în fiecare meci disputat în luna noiembrie, de la duelul cu Feyenoord până la cel cu Atalanta, incluzând aici și prezențele la echipa națională. În partida de la Bergamo, Pio Esposito a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care înscrie un hat-trick pentru formația milaneză în ultimii 60 de ani, după Ronaldo, și al patrulea cel mai tânăr fotbalist din istoria clubului care depășește borna de 11 goluri în Serie A, după Ronaldo, Balotelli și Martins.

În condițiile în care Ange-Yoan Bonny mai are nevoie de aproximativ zece zile pentru a reveni, Chivu se bazează pe trei variante pentru ofensivă: Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Pio Esposito. Media de goluri din acest sezon îl plasează pe Lautaro pe primul loc, cu o reușită la fiecare 91 de minute, urmat de Esposito, cu un gol la 110 minute, în timp ce Thuram marchează o dată la 182 de minute.

Deși statisticile și faptul că nu a înscris încă în actuala ediție a Ligii Campionilor l-ar indica pe Marcus Thuram drept varianta de rezervă, contextul tactic al meciului cu nemții complică decizia. Stuttgart este o echipă cu profil ofensiv, care lasă spații în apărare chiar și pe San Siro, iar atacantul francez este cel mai eficient dintre cei trei în atacarea profunzimii.

Pe de altă parte, Lautaro Martinez reprezintă o piesă de bază în angrenajul echipei și își dorește să joace în toate partidele europene. Totuși, evoluția sa după intrarea pe teren în meciul de la Bergamo a arătat că argentinianul se află încă în perioada de recuperare după accidentare și nu a atins forma fizică optimă.

Astfel, notează Tuttosport, cuplul ofensiv format din Thuram și Lautaro nu mai are locul garantat în echipa de start pentru confruntarea de pe „Giuseppe Meazza”. Cristi Chivu trebuie să aleagă între experiența titularilor obișnuiți și eficiența lui Pio Esposito, într-o partidă cu miză directă pentru parcursul lui Inter în faza ligii din Liga Campionilor.