Chiar că România Under 16! Dezastru total la juniori: România a primit 15 goluri de la Germania la U-16
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dublă groaznică pentru reprezentativa pregătită de Alexandru Ciobanu.

Romania U16 Alexandru Ciobanu FRF Gabriel Broștic Patrick Budescu
După 0-7 în primul meci de pregătire cu Germania, naționala Under 16 a României a suferit o nouă înfrângere îngrozitoare cu nemții, 2-8 în al doilea amical.

”În perioada 5-15 octombrie, naționala U16 a României a efectuat un stagiu de pregătire, disputând și două partide de verificare, ambele în deplasare, împotriva Germaniei.

Ambele partide s-au disputat în orașul Essen, pe Uhlenkrugstadion.

În cel de-al doilea joc dintre cele două naționale, România a pierdut cu scorul 2-8. Golurile României au fost reușite de Patrick Budescu, în minutul 24, și Ștefan Nastac, în minutul 41”, a notat FRF pe site-ul oficial.

Echipa României U16 în 2-8 cu Germania

România: 12. Broștic – 2. Ivan (13. Gladun 46), 4. Budescu (14. Drăghici 88), 5. Roșiu, 3. Anghel – 15. Avram (19. Drochioi 46), 6. Neamțu (17. Bărbat 63), 8. Jimborean – 7. Berceanu (20. Gorgan 58), 16. Nastac (19. Zsolt 46), 10. Grosu

Selecționer: Alexandru Ciobanu

Rezerve: 1. Rădulescu – 9. Pall, 11. Iovan

Germania - România 7-0 la naționala tricoloră pregătită de ”băiatu' lu' tata”! ”Festival de tir” sub privirile lui Otto Rehhagel

În primul meci, nemții au înscris conștiincios prin Linus Gechter (9, Union Berlin), Niko Ilicevic (17 și 35, Eintracht Frankfurt), Vedad Turbic (25, Bayern München), Vincent Clair (45, RB Leipzig), Athanosios Grammozis (67, Borussia Dortmund) și Samuel Passariello (86, TSG Hoffenheim).

”Festival de tir la Essen: victorie clară cu România”, a titrat la final federația germană, în timp ce titlul materialului apărut pe site-ul oficial FRF a fost ”Naționala U16 a pierdut primul meci de verificare contra Germaniei”...

La meci a asistat și celebrul antrenor german Otto Rehhagel, ajuns la 87 de ani, tehnicianul care a câștigat titlul de campion european cu naționala Greciei în 2004, pe lângă titlurile din Bundesliga cucerite cu Werder Bremen și FC Kaiserslautern.

Selecționer la reprezentativa sub 16 ani este Alexandru Ciobanu (39 de ani), fost principal în diviziile inferioare la Dante Botoșani sau Viitorul Pandurii Târgu Jiu și secund al tatălui său Mihai Ciobanu la Gloria Buzău și Delta Tulcea.

Lotul convocat de selecționerul Alexandru Ciobanu

Portari

Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Ștefan Rădulescu (ACS Petrolul 52);

Fundași

Nicolas Ivan (FCSB), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Gabriel Gladun (Farul Constanța);

Mijlocași

Albert Avram (Farul Constanța), David Gorgan (Universitatea Cluj), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Matei Bărbat (Cercle Brugge | Belgia), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova);

Atacanți

Ștefan Nastac (FC Bacău), Lukas Pall (Viitorul Cluj), Zsolt Janosi (AFK Csikszereda).

Veste bună în schimb de la naționala Under 17: România s-a calificat în runda a doua a calificărilor pentru EURO 2026

După două remize în fața Israelului și Franței, scor 1-1 de fiecare dată, reprezentativa formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 a câștigat ultimul meci al grupei găzduite de Franța, 5-1 cu Azerbaidjan.

În urma acestui rezultat, România U17, antrenată de Mircea Diaconescu, a încheiat pe poziția secundă și va evolua anul viitor în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența la turneul final. 

La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

AZERBAIDJAN U17 – ROMÂNIA U17 1-5

Au marcat: Bashirov 20 / Niculcea 24, Marincean 40, Corlat 65-pen., Rusu 77, 90+2

ROMÂNIA: 1. Coșa – 2. Matei, 5. Corlat-cpt., 13. Miloiu (17. Loghin, 81), 3. Bencze – 6. Pǎdure, 4. Dăncuș, 8. Niculcea (10. Rusu, 59) – 20. Tripon (16. Rotaru, 70), 9. Bota (7. Silitra, 59), 11. Marincean (19. Bodnar, 70). Selecționer: Mircea Diaconescu

Rezerve: 23. Andrei – 14. Anghel, 15. Stancu, 18. Neamțu

AZERBAIDJAN: 12. Ayyubov – 2. Kichibayov (14. Aliyev, 59), 4. Tahirzade-cpt. (8. Zeynalov, 79), 20. Hasanov (13. Jafarli, 79), 16. Gurbanli, 5. Mehdizade – 18. Huseynzade, 10. Bashirov, 6. Gulushov – 9. Karimov (17. Rzayev, 59), 11. Karimov. Selecționer: Emin Mustafayev

Rezerve: 1. Gambarov – 15. Jafarzade, 19. Bunyatov

Foto și info: FRF

