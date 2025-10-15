După 0-7 în primul meci de pregătire cu Germania, naționala Under 16 a României a suferit o nouă înfrângere îngrozitoare cu nemții, 2-8 în al doilea amical.

”În perioada 5-15 octombrie, naționala U16 a României a efectuat un stagiu de pregătire, disputând și două partide de verificare, ambele în deplasare, împotriva Germaniei.

Ambele partide s-au disputat în orașul Essen, pe Uhlenkrugstadion.

În cel de-al doilea joc dintre cele două naționale, România a pierdut cu scorul 2-8. Golurile României au fost reușite de Patrick Budescu, în minutul 24, și Ștefan Nastac, în minutul 41”, a notat FRF pe site-ul oficial.

