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Ce mai faceți, cum merge cu naționala U18? Uite cu treabă, că avem o acțiune pe 20 septembrie. Plec în Serbia cu ăștia mici. Am trei meciuri acolo, ultima verificare înainte de calificările pentru Euro, care sunt în noiembrie. Grupă tare pentru Euro, cu Italia, Israel și Ucraina. Grupă tare, dar trebuie să trecem de ea ca să putem juca în martie 2027 pentru calificarea la Campionatul European, care va avea loc în iunie. La grupa asta din noiembrie, se califică și locul 3? Am înțeles că ar fi și locul trei, în funcție de punctajul pe care-l obții, dar eu cred că putem să ne clasăm mai sus dacă reușim ceva în primul meci, contra Italiei. Adică un rezultat pozitiv pentru noi înseamnă și egal. Victoria înseamnă că devenim favorita grupei.

Păi ce, jucați la egal? Nu. Ca să obții egalul, trebuie să joci la victorie. Dacă joci la egal, nu câștigi niciodată. Și în Serbia cu cine jucați? Cu Bulgaria, Serbia și cu Ungaria. Sunt adversare foarte bune, pentru că pot să-i mai țin pe băieții ăștia, să mai îi văd și eu, să mai vorbesc cu ei, să punem din nou la punct sistemele de joc, dinamica din cadrul sistemelor, să mai verific câte doi-trei jucători în condiții de joc internaționale. Adică, pe lângă lotul de bază, mai iau doi-trei băieți pe care îi verific. Mulți „italieni” Cum e generația asta nouă față de cea dinainte, a lui David Matei și Băsceanu? Nu este rea nici generația asta nouă, dar este formată din mulți jucători de afară, de la Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, avem Hellas Verona, Sassuolo, Como, Augsburg, Levante, Pacos Ferreira. Și mai testez acum doi jucători de afară, unul de la Hoffenheim și unul din Norvegia.

Cine e de la Juventus? Stefano Precupanu, fundaș stânga, Gabriel Repciuc, mijlocaș dreapta, și a mai fost Fabio Bădărăau, fundaș central, care s-a transferat în vara asta la Monza. Ați ajuns și în nordul Europei... Când primesc niște informații, eu le verific imediat. Apoi, luăm legăturile cu cluburile, căutăm părinții, căutăm copilul, căutăm impresarul, începem să culegem date. Le aflăm programul, trimitem om să-i vadă la fața locului, să-i vadă într-un joc. Apoi, uite, cum se ivește această posibilitate cu trei meciuri amicale internaționale, îi chemăm pe cei care sunt recomandați și-i verificăm, să vedem dacă se integrează în sistemul nostru, în dinamica noastră, în stilul nostru de joc. Păi și pe termen lung cum îi urmăriți pe băieții din străinătate? Mergem după ei, eu și colaboratorii mei. În momentul în care ajungem acolo, nu ne uităm numai după ai noștri. Ne uităm și după cei născuți 2009 sau 2007 sau 2010. Și după ce îi depistăm, facem rapoarte imediat și le băgăm în platformă, în baza de date. Și de acolo începem să-i urmărim. Avem niște site-uri, WyScout de exemplu, în care accesăm, să zicem, Albania... Mergi pe echipa unde este jucătorul și acolo văd meciurile filmate. Avem multe informații, nu ne bazăm numai pe ce a spus unul și altul. Luăm informații de la fața locului și vedem meciurile, că până la urmă meciul e ăla care îți arată ce valoare are acel copil. Mai aveți energie să lucrați cu copiii? Nu e greu să lucrați cu tineri de 18 ani? Nu e greu, mie mi-e ușor. Eu am lucrat numai cu seniorii mare parte a carierei, să-mi fie greu la juniori, ce dracu'? „Uneori, e bine să nu le vezi pe toate” Păi ăștia sunt mai nebunatici, generațiile astea noi, mai fac prostii... Eu îți spun drept că mă înțeleg bine cu ei. Iar de prostii... Făceam și noi... Sigur că da. Acuma... depinde ce vrei să vezi, că de de multe ori e bine să nu le vezi pe toate. Știți cum se zice acum, că actualele generații stau numai pe telefoane, numai cu manele, distracție... Eu am ajuns la o înțelegere clară cu ei... Telefoanele stau în altă parte în perioada de odihnă. Ei și le iau, ei le gestionează, ei le depozitează, ei și le iau înapoi, și așa mai departe. Am ajuns la o organizare foarte bună, iar ei au aderat la ea. Am citit articolul ăla cu PSG-ul, ce au putut să facă... Au interzis smartphonurile copiilor între 11 și 15 ani din Academia clubului. Nu mai avem juniori buni în România de umblați așa mult prin străinătate sau sunt mai valoroși acolo? Avem și de aici, în țară, jucători care sunt titulari în Divizia B. Îl am pe Arsenie Mocan, portarul de la Chindia, Luca Crăciun, tot portar, care a plecat de la FC Argeș și joacă titular la Vâlcea, în Divizia B, Costin George la Bistrița, fundaș dreapta, joacă titular. Îl am pe Batzula Hunor de la Sepsi, joacă-n Superligă, Denis Țăroi de la UTA. Alexandru Bota joacă vârf titular la Bihor, dar el este împrumutat de la Universitatea Cluj. Deci sunt jucători în țară. Și mai sunt și alții pe care îi urmărim. Avem un fundaș central de picior stâng, înalt, puternic, Raul Alexandroaie de la FCSB, care acuma e împrumutat la Buzău. Pe mine mă bucură foarte mult că jucători de 2008 joacă titulari în Divizia B la noi. Luncașu de la Bacău, Mario Borgea, tot de la Bacău, care joacă titulari. Și cei doi jucători de 2008 care joacă în Superligă. Sunt copii buni, se află în vizorul nostru... Acuma, știi cum e... În momentul în care ai acțiunea și te-ai dus după ei, depinde în primul rând starea de sănătate a lor, apoi minutele de joc, forma lor sportivă. Parcă generația trecută n-aveați așa mulți care jucau? Nu prea. Am văzut că avem și un italian, Fernando Pellegrini, și un spaniol, Jose Rostas. Știu românește? Da, da, da. Vorbesc toți româna.

„Egalul cu Danemarca ne-a dat încredere” Cum a fost cu Danemarca în primele preliminarii pentru Euro, 2-2 cu gol decisiv în minutul 90? Gol decisiv în minutul 90 ca să te califici de pe primul loc. Puteam merge mai departe și de pe locul doi. De ce cu gol în minutul 90? Pentru că am condus cu 1-0 și-n ultimele două minute din prima repriză am luat două goluri, în loc să rămânem concentrați pe toată perioada... Însă jocul cu Danemarca ne-a dat încrederea că putem mai mult și că suntem pe drumul cel bun. Adică putem să facem ceva cu acești băieți. Și cu Spania anul trecut, într-un amical, ați condus de două ori, nu? Ne-au bătut cu 3-2. Am condus de două ori, am dat în bară. Cu Spania mie îmi pare rău de meciul de la Campionatul European Under 19 (n.r. - 1-3). Arbitrii ne-au anulat un gol valabil, am avut un 11 metri, nu ni l-au dat. E vreun supertalent așa, gen David Matei? Nu e bine să vorbesc de unul sau de altul. Eu vorbesc în general, de toată echipa... Toți sunt talentați, noi credem în ei că pot ajunge jucători buni. Acuma depinde și de ei. Depinde mult de trecerea de la juniorat la seniorat. În unele țări, cluburile au echipe Under 23 și le pot asigura trecerea asta, dar la noi este mai greu. Da, cluburile de la noi se plâng că nu sunt bani... Sunt bani, nu sunt bani, dar ca să aruncăm pe jucători străini sunt bani.

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