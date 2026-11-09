Fiorentina a condus de două ori pe Stadio Artemio Franchi, însă în ambele situații a fost egalată. Pellegrino a deschis scorul încă din minutul 4, iar Woltemade a stabilit scorul pauzei. În repriza secundă, Njie a readus formația viola în avantaj, iar Bremer a egalat la doi în minutul 66.

Radu Drăgușin, nota 5,5 în Gazzetta dello Sport după Fiorentina - Juventus

Radu Drăgușin, integralist la Fiorentina, a marcat pentru 3-2 în minutul 82, după un corner, însă reușita sa contra fostei echipe a fost anulată de arbitrul Colombo pentru un fault în atac.

Fundașul român a fost notat cu 5,5 în Gazzetta dello Sport, italienii reproșându-i golul de 2-2 marcat de Bremer, după un corner.

"Nu a sărit la duel cu Bremer la golul de 2-2, dar a continuat să se bată. I s-a anulat golul de 3-2 pentru o împingere asupra lui Bremer, dar ce detentă!", au scris italienii despre fundașul Fiorentinei.

Tot cu 5,5 a fost notat și celălalt fundaș central al Fiorentinei, brazilianul Viery, căruia i s-a reproșat primul gol marcat de Juventus.

Cel mai slab jucător al Fiorentinei a fost desemnat portarul David de Gea, notat cu 5, care, la fel ca Drăgușin, este considerat vinovat la golul de 2-2.

"L-a blocat pe Cabal și a intervenit bine cu piciorul în fața lui Woltemade, dar apoi îl scapă complet din marcaj pe Bremer, care înscrie cu capul. Are pe conștiință golul de 2-2", a mai scris Gazzetta dello Sport.

Fiorentina ocupă locul 15 în Serie A, cu 9 puncte ia Radu Drăgușin se pregătește acum de următoarele meciuri ale României, cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie), în Liga Națiunilor.