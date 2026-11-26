Cu cele trei puncte obținute în meciul cu Stuttgart, Inter ajunge pe locul 12, la un total de 9 puncte.
”Nici nu contează!” Italienii au reacționat categoric după ce au văzut cum s-a încheiat Inter - Stuttgart! Nota primită de Cristi Chivu
Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui Stuttgart, în etapa a cincea din Champions League.
Inter a avut probleme în prima repriză, iar Cristi Chivu l-a pierdut pe Bastoni, care s-a accidentat și a fost înlocuit cu Dimarco în minutul 41. Primul act al înfruntării s-a încheiat fără goluri. Repriza a doua i-a aparținut lui Inter.
Sucic a deschis scorul din penalty în minutul 57, iar Martinez a dublat avantajul nerazzurrilor în minutul 74.
Italienii de la TuttoMercatoWeb au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu, pentru felul în care antrenorul român a gestionat meciul și a făcut față presiunii de pe ”Giuseppe Meazza”.
”Sub presiune, antrenorul livrează. Cu spatele la zid, după un start dezamăgitor în Liga Campionilor și un 4-4 care a stârnit și mai multe critici la adresa defensivei sale, și-a atins obiectivul: trei puncte și fără gol primit. Și nici nu contează dacă Inter nu oferă un spectacol; victorii de acest gen sunt necesare”, au scris italienii, care i-au acordat nota 7 lui Chivu.
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