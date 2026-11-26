Cu cele trei puncte obținute în meciul cu Stuttgart, Inter ajunge pe locul 12, la un total de 9 puncte.

Ce a scris site-ul lui Manchester City despre Istvan Kovacs, imediat după scandalul de la finalul meciului cu Napoli

Nici la Gigi Becali nu e așa! Watford, clubul la care a ajuns Iordănescu, are o reputație horror

Italienii și grecii s-au pus de acord: verdict în cazul lui Răzvan Marin, după Como - AEK Atena

Inter a avut probleme în prima repriză, iar Cristi Chivu l-a pierdut pe Bastoni, care s-a accidentat și a fost înlocuit cu Dimarco în minutul 41. Primul act al înfruntării s-a încheiat fără goluri. Repriza a doua i-a aparținut lui Inter.

Sucic a deschis scorul din penalty în minutul 57, iar Martinez a dublat avantajul nerazzurrilor în minutul 74.

Italienii de la TuttoMercatoWeb au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu, pentru felul în care antrenorul român a gestionat meciul și a făcut față presiunii de pe ”Giuseppe Meazza”.

”Sub presiune, antrenorul livrează. Cu spatele la zid, după un start dezamăgitor în Liga Campionilor și un 4-4 care a stârnit și mai multe critici la adresa defensivei sale, și-a atins obiectivul: trei puncte și fără gol primit. Și nici nu contează dacă Inter nu oferă un spectacol; victorii de acest gen sunt necesare”, au scris italienii, care i-au acordat nota 7 lui Chivu.