Refăcut după problemele de la umăr care l-au făcut să rateze ultima acțiune a naționalei, Ionuț Radu a fost titular în poarta lui Celta Vigo la meciul cu Real Madrid, pierdut pe Santiago Bernabeu, în weekend, scor 1-2.

Ionuț Radu, unicul jucător care a jucat și pentru Celta Vigo, și pentru Bournemouth

Radu se pregătește acum să înfrunte una dintre fostele sale echipe, Bournemouth. Portarul s-a aflat în lotul "Cireșelor" în sezonul 2023/2024, când a fost împrumutat de la Inter Milano.

"Radu, un caz unic", a titrat ziarul spaniol As, în ziua meciului, referindu-se la faptul că portarul român este singurul fotbalist din istorie care a evoluat atât la Celta Vigo, cât și la Bournemouth.

"La 29 de ani, excentricul portar a jucat deja în patru dintre cele mai puternice cinci campionate ale Europei. Îi mai lipsește doar Bundesliga. În urmă cu trei sezoane, a răspuns chemării lui Iraola și a ajuns la Bournemouth, unde a avut ocazia să joace și în Premier League.

În Anglia însă, lucrurile nu i-au mers bine. Radu a disputat doar cinci meciuri și a încasat 11 goluri. Încă îl dor cele șase goluri primite pe Etihad, în după-amiaza în care Doku a strălucit cu un gol și patru pase decisive", a scris As despre experiența lui Radu din Anglia.

Celta lui Radu înfruntă Bournemouth, care are un parcurs perfect