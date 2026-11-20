Gustavo Varela, peste vedetele Martinez, Ramos, Yildiz și Berardi

Gustavo Varela, atacantul lui Monza, este golgheterul surprinzător din Serie A. Acesta a înscris 9 goluri în 10 meciuri, fiind urmat în acest clasament de Donyell Malen (AS Roma / 8 goluri), Antonio Raimondo (Frosinone / 8 goluri), Nikola Krstovic (Atalanta / 11 goluri) și Marcus Thuram (Inter Milano / 6 goluri).

Surprinde absența din acest top a unor atacanți de calibru, precum Lautaro Martinez (Inter Milano), Rasmus Hojlund (Napoli), Goncalo Ramos (AC Milan), Kenan Yildiz (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina), Domenico Berardi (Sassuolo), Nicolo Zaniolo (Udinese), Artem Dovbyk (Bologna), Duvan Zapata (Torino), Gianluca Scamacca (Atalanta), Anastasios Douvikas (Como) sau Stephan El Shaarawy (Genoa).

E pe lista de transferuri a celor mai importante cluburi europene

Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela (21 de ani / 184 cm) este fiul lui Fernando Varela (38 de ani), fostul stoper de la FCSB, FC Vaslui, Estoril, Trofense, Feirense, Casa Pia, Alverca și PAOK Salonic. Atacantul este născut la Lisabona și a fost junior la Miudos Talentosos, Sporting Lisabona, PAOK Salonic și Benfica Lisabona.

La nivel de seniori a evoluat pentru Benfica B (2023-2026), Benfica Lisabona (2024-2025), Gil Vicente (2025-2026 / împrumutat) și Monza (2026-). Are selecții pentru naționalele de juniori (U17, U18, U19, U20) și tineret (U21) ale Portugaliei, dar are dublă cetățenie (portugheză, capverdiană). A fost cumpărat de echipa din Serie A cu doar 2.5 milioane de euro, iar acum valorează 5 milioane de euro.

Conform presei italiene, de transferul său s-au interesat deja echipe mari ale Europei, precum FC Barcelona, Manchester United, Tottenham, Napoli, Juventus, Brighton&Hove Albion, Inter Milano, Arsenal, RB Leipzig, Chelsea, Benfica, Newcastle United, Borussia Dortmund și AC Milan.

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