Meciul capital pentru tricolori cu Bosnia și Herțegovina se joacă pe 15 noiembrie, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. În urmă cu mai puțin de o lună, România a obținut o victorie uriașă, 1-0 contra liderului Austria, iar speranțele tricolorilor pentru locul 2 în grupă au crescut considerabil.

Indiferent de poziția ocupată în grupa preliminară, România are asigurată prezența în barajul pentru Mondial din martie. Totuși, locul 2 în grupă ar veni cu mai multe avantaje pentru naționala condusă de Mircea Lucescu.

România, meci foarte important în contextul calificării la Cupa Mondială. Putea fi Alexandru Maxim o variantă?

În cadrul barajul din martie vor participa 16 echipe, împărțite în patru urne valorice. În cazul în care termină pe locul 2 în grupa preliminară, România se va afla fie în urna a treia (ar juca semifinala în deplasare), fie în a doua (ar juca semifinala acasă).

Din păcate, stranierii nu au evoluții excelente. Era important să se ridice la un nivel cât mai bun la echipele de club înaintea confruntării decisive cu Bosnia, dar există speranța că Mircea Lucescu va reuși să formeze cel mai bun prim 11 posibil, iar de pe bancă, dacă va fi cazul, să vină anumiți jucători cu plus important.

Un fotbalist care nu a mai venit la echipa națională este Alexandru Maxim, mijlocașul român având evoluții solide în Turcia, la Gaziantep. Căpitan al formației din ”Țara Semilunei”, Maxim, ajuns la 35 de ani, a fost integralist în ultimele șase etape.

În plus, în această stagiune a adunat 11 partide în Superlig, a marcat de două ori și a oferit cinci pase decisive. Detaliile pot fi interpretate și din altă perspectivă, anume că Gaziantep se luptă în acest sezon pentru locurile de cupe europene.

Alexandru Maxim, nou sezon solid la Gaziantep

După 11 runde din prima ligă a Turciei, formația lui Alexandru Maxim se situează pe poziția a 6-a, cu 18 puncte, adunate în urma cinci victorii, trei remize și trei eșecuri, fiind la numai două lungimi de locul 4, Goztepe, dar la 11 puncte de locul 1, Galatasaray.

Inevitabil, apare întrebarea dacă nu cumva Alexandru Maxim putea fi o variantă bună, de luat în calcul pentru echipa națională a României în acest context, dar el nu a mai cochetat cu prima reprezentativă din vara lui 2022, când evolua 45 de minute în înfrângerea cu Muntenegru, de pe terenul propriu, scor 0-3.

Cu câteva luni înainte, în iunie 2022, Maxim vorbea, după o înfrângere cu Bosnia, scor 0-1, despre faptul că este dispus să facă un pas în spate și să nu mai vină la națională, dacă se dorește schimbarea ”liniilor”.

”Nu vreau să gândesc negativ. Vreau să privesc la următoarele zile, să îi încurajăm pe cei care vin din urmă. Când ai rezultate pozitive, e mai ușor să îi integrezi pe jucătorii tineri, să le dai încredere. Sper că rezultatele vor veni.

După o înfrângere, nu poate fi o atmosferă bună, deși am fost mai vii în meci. Puteam înscrie cu puțin noroc. E dezamăgire. Nu poți să vii la echipa națională, să fii fericit că ai pierdut cu Bosnia, 0-1, nici cu un egal nu eram fericiți. E tristețe, dezamăgire.

Toți suntem cu moralul la pământ. Ne lipsește încrederea, dar trebuie să o scoatem la capăt. Noi am adus echipa națională în acest punct.

Încerc să nu mă gândesc la lucrurile astea, dar vreau să fiu realist și să ajut echipa națională. Nu știu cum se va întâmpla, dar dacă va fi mai bine pentru națională ca eu sau altcineva să facă un pas în spate, o vom face”, a declarat Alexandru Maxim la acea vreme.

Denis Drăguș afirma, anul trecut, că Maxim nu ar refuza naționala României

Coleg cu Maxim la Gaziantep în urmă cu ceva timp, Denis Drăguș afirma, în februarie 2024 mai exact, că nu crede că mijlocașul ar refuza naționala, dacă ar fi convocat.

”N-am vorbit, dar cred că niciun jucător nu închide ușile echipei naționale. Cred că nici Max, dacă ar fi vorba, nu cred că ar refuza, dar nu sunt eu în măsură să vorbesc pentru el. Părerea mea este că orice jucător își dorește să reprezintă România la un turneu final”, spunea Denis Drăguș.

Fără a exagera, Alexandru Maxim a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului Gaziantep, pentru care a adunat 201 meciuri, a marcat de 55 de ori și a oferit 45 de pase decisive

