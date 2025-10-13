Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare

România a obținut o victorie uriașă în preliminariile CM 2026, 1-0 contra liderului Austria, iar speranțele tricolorilor pentru locul 2 în grupă au crescut considerabil.

Indiferent de poziția ocupată în grupa preliminară, România are asigurată prezența la barajul pentru Mondial din martie. Totuși, locul 2 în grupă ar veni cu mai multe avantaje pentru naționala condusă de Mircea Lucescu.

România, la barajul pentru CM 2026 | Am putea juca acasă semifinala

La barajul din martie vor participa 16 echipe, împărțite în 4 urne valorice. În cazul în care termină pe locul 2 în grupa preliminară, România se va afla fie în urna a treia (ar juca semifinala în deplasare), fie în a doua (ar juca semifinala acasă).

Conform Football Meets Data, cu câteva runde înainte de finalul preliminariilor, urnele valorice pentru baraj arată astfel:

  • Urna 1: Italia (coeficient 1712), Turcia (1562), Ucraina (1551), Țara Galilor (1527)
  • Urna 2: Polonia (1524), Scoția (1504), Ungaria (1499), Cehia (1485)
  • Urna 3: România (1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396)
  • Urna 4 (ruta Nations League): Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nold, Moldova

Diferența de coeficient față de echipele din urna a doua este una foarte mică, astfel că România poate spera la un salt important, în funcție de rezultatele sale și ale adversarelor. Urna a doua ar veni cu avantajul semifinalei pe teren propriu.

În semifinalele barajului (manșă unică, 26 martie), echipele din urna 1 primesc vizita celor din urna 4, iar cele din urna 2 joacă acasă împotriva celor din urna 3. Finalele sunt programate pe 31 martie, tot în manșă unică, iar gazdele vor fi stabilite prin tragere la sorți.

Dacă termină sub Austria și Bosnia în preliminarii, România este sigură că se va afla în urna a patra valorică.

Clasamentul în grupa României

Ce meciuri mai are de jucat România

  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: România - San Marino

Ce meciuri mai are de jucat Bosnia și Herțegovina

  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: Austria - Bosnia și Herțegovina
