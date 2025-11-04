Bosniacii sunt convinși înaintea duelului de la Zenica: "El e cel mai periculos fotbalist al României!"

Bosniacii sunt convinși &icirc;naintea duelului de la Zenica: El e cel mai periculos fotbalist al Rom&acirc;niei! Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Duelul Bosnia și Herțegovina - România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica. Va fi penultima rundă din grupa H a preliminariilor CM 2026.

TAGS:
Ivan Sunjicvlad dragomirBosnia si Hertegovina
Din articol

Cu două runde înainte de final, Bosnia și Herțegovina se află pe locul secund, cu 13 puncte, trei deasupra României. Echipa lui Sergej Barbarez mai are însă de jucat două meciuri complicate: cu România, acasă, și Austria, în deplasare.

Vlad Dragomir, considerat de bosniaci cel mai periculos fotbalist al României

Având în vedere miza uriașă a partidei de la Zenica, jurnaliștii din Bosnia și Herțegovina analizează cu atenție forma fotbaliștilor români, iar publicația SportSport îl descrie pe Vlad Dragomir drept "cel mai periculos fotbalist al naționalei României".

Deși Vlad Dragomir are doar 3 meciuri la echipa națională, mijlocașul lui Pafos i-a impresionat pe bosniacii atât prin prestațiile de la echipa națională din octombrie, cât și prin evoluțiile de la gruparea cipriotă alături de care evoluează în Champions League.

"Vlad Dragomir este un jucător într-o formă incredibilă și are o serie pe care oricine și-ar dori-o. În ultimele șapte meciuri, a marcat cinci goluri și a oferit un assist, iar la duelul din Champions League cu Kairat a fost căpitanul lui Pafos.

Dragomir a fost un jucător deosebit de important pentru România în victoriile cu Moldova și Austria, din octombrie, care i-au păstrat pe tricolori în cursa pentru Cupa Mondială. Capacitatea lui de efort și calitatea de la finalizarea îl fac extrem de periculos, mai ales dacă are spații", scrie SportSport.

Ivan Sunjic, coleg cu Dragomir la Pafos, dar adversar la Zenica

Totuși, bosniacii sunt de părere că au "arma secretă" pentru a-l anihila pe Vlad Dragomir. Este vorba de închizătorul Ivan Sunjic (29 de ani), care este coleg la Pafos cu fotbalistul român.

"Sunjic împarte vestiarul de la Pafos cu Dragomir și îl cunoaște foarte bine. La antrenamente vede în fiecare zi cum Dragomir construiește atacuri, cum se poziționează sau cum caută spații între linii. Sunt informații care cu siguranță vor ajuta în pregătirea meciului", mai scriu bosniacii.

  • Calculele pentru calificarea României la CM 2026, AICI.

Lotul Bosniei pentru meciurile cu România și Austria

Portari: Nikola Vasilj, Marin Zlomislić, Osman Hadžikić

Fundași: Sead Kolašinac, Emir Karić, Amar Dedić, Arjan Malić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Dennis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić.

Mijlocași: Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić.

Atacanți: Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković.

Clasamentul în grupa României

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la v&acirc;rsta de 84 de ani
ULTIMELE STIRI
S-a convins &icirc;n privința lui Dennis Man după ultima prestație a rom&acirc;nului: &rdquo;Eram nehotăr&acirc;t!&rdquo;
S-a convins în privința lui Dennis Man după ultima prestație a românului: ”Eram nehotărât!”
Răzvan Lucescu, pe prima pagină &icirc;n presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre rom&acirc;n
Răzvan Lucescu, pe prima pagină în presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre român
Austria nu a trecut peste eșecul cu Rom&acirc;nia: ce spune Ralf Rangnick &icirc;naintea meciurilor decisive pentru CM 2026
Austria nu a trecut peste eșecul cu România: ce spune Ralf Rangnick înaintea meciurilor decisive pentru CM 2026
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament
Un campion european cu Spania, impresionat de Rațiu: &Icirc;l știu de mic! E jucătorul nostru, așa &icirc;l simt
Un campion european cu Spania, impresionat de Rațiu: "Îl știu de mic! E jucătorul nostru, așa îl simt"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Maghiarii se m&acirc;ndresc cu B&ouml;l&ouml;ni: răspunsul lui Loți, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă e mai apreciat &icirc;n Rom&acirc;nia sau &icirc;n Ungaria

Maghiarii se mândresc cu Bölöni: răspunsul lui Loți, când a fost întrebat dacă e mai apreciat în România sau în Ungaria

Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!

Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro



Recomandarile redactiei
S-a convins &icirc;n privința lui Dennis Man după ultima prestație a rom&acirc;nului: &rdquo;Eram nehotăr&acirc;t!&rdquo;
S-a convins în privința lui Dennis Man după ultima prestație a românului: ”Eram nehotărât!”
Răzvan Lucescu, pe prima pagină &icirc;n presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre rom&acirc;n
Răzvan Lucescu, pe prima pagină în presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre român
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament
Austria nu a trecut peste eșecul cu Rom&acirc;nia: ce spune Ralf Rangnick &icirc;naintea meciurilor decisive pentru CM 2026
Austria nu a trecut peste eșecul cu România: ce spune Ralf Rangnick înaintea meciurilor decisive pentru CM 2026
Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz
Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz
Alte subiecte de interes
Dublă lovitură pentru Bosnia &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia!
Dublă lovitură pentru Bosnia înaintea meciului cu România!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată &icirc;nsă și ea &icirc;ntr-o criză profundă!
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată însă și ea într-o criză profundă!
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că &icirc;l adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că îl adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
CITESTE SI
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la v&acirc;rsta de 84 de ani

stirileprotv Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

stirileprotv Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!