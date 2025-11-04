Bosniacii sunt convinși înaintea duelului de la Zenica: "El e cel mai periculos fotbalist al României!"

Cu două runde înainte de final, Bosnia și Herțegovina se află pe locul secund, cu 13 puncte, trei deasupra României. Echipa lui Sergej Barbarez mai are însă de jucat două meciuri complicate: cu România, acasă, și Austria, în deplasare.

Vlad Dragomir, considerat de bosniaci cel mai periculos fotbalist al României



Având în vedere miza uriașă a partidei de la Zenica, jurnaliștii din Bosnia și Herțegovina analizează cu atenție forma fotbaliștilor români, iar publicația SportSport îl descrie pe Vlad Dragomir drept "cel mai periculos fotbalist al naționalei României".



Deși Vlad Dragomir are doar 3 meciuri la echipa națională, mijlocașul lui Pafos i-a impresionat pe bosniacii atât prin prestațiile de la echipa națională din octombrie, cât și prin evoluțiile de la gruparea cipriotă alături de care evoluează în Champions League.



"Vlad Dragomir este un jucător într-o formă incredibilă și are o serie pe care oricine și-ar dori-o. În ultimele șapte meciuri, a marcat cinci goluri și a oferit un assist, iar la duelul din Champions League cu Kairat a fost căpitanul lui Pafos.



Dragomir a fost un jucător deosebit de important pentru România în victoriile cu Moldova și Austria, din octombrie, care i-au păstrat pe tricolori în cursa pentru Cupa Mondială. Capacitatea lui de efort și calitatea de la finalizarea îl fac extrem de periculos, mai ales dacă are spații", scrie SportSport.

