Xabi Alonso a refuzat să comenteze arbitrajul după Liverpool - Real Madrid cu Istvan Kovacs la centru
Cea mai controversată fază a meciului s-a produs în minutul 30, când Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă din marginea careului pentru un henț al lui Tchouameni. Românul a fost chemat la monitorul VAR pentru a vedea dacă hențul a fost comis în careu, însă în urma reluărilor a stabilit că mâna mijlocașului de la Real Madrid se afla într-o poziție naturală, astfel că a anulat inclusiv lovitura liberă.
Au fost mai multe faze controversate pe Anfield, inclusiv un penalty cerut de Real Madrid după un duel între Conor Bradley și Vinicius. În ultimele secunde ale meciului, Xabi Alonso a văzut și el cartonașul galben pentru proteste.
După ce a avut o discuție mai aprinsă cu al patrulea oficial Marcel Bîrsan, Xabi Alonso a fost sancționat de Istvan Kovacs, însă nu înainte ca cei doi să aibă o discuție de câteva secunde.
La conferința de presă, antrenorul lui Real Madrid a fost întrebat ce explicație a primit din partea lui Istvan Kovacs pentru cartonașul galben încasat. Xabi Alonso a refuzat însă să vorbească despre arbitraj: "Sunt deciziile arbitrului, asta e tot", a răspuns scurt spaniolul.
Xabi Alonso: "Nu am ce să reproșez echipei"
Xabi Alonso a preferat să își concentreze discursul asupra lucrurilor care nu au funcționat în jocul lui Real Madrid și care trebuie îmbunătățite.
"A fost un meci echilibrat. Sunt multe moduri de a pierde un meci, iar eșecul de astăzi a fost foarte diferit față de cel cu Atletico Madrid. Astăzi am dat tot, am luptat, iar atitudinea a fost bună. Ne-au lipsit câteva lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim în viitor.
Nu cred că Liverpool a fost superioară din punct de vedere fizic. Meciul a fost unul solicitant, cu un ritm foarte înalt. Poate că trebuia să punem mai mult pericol în ultima treime. În a doua repriză, meciul s-a jucat la detalii mici, iar noi le-am dat câteva lovituri libere în urma unor faulturi. Nu am ce să reproșez echipei. Știu că putem recupera aceste puncte.
Nu am reușit să depășim ultima lor linie de apărare și să avem ocazii în interiorul careului. Valverde a încasat o lovitură și a trebuit să îl înlocuim, iar pe final am încercat să punem pericol cu Trent și Rodrygo", a mai spus Xabi Alonso, potrivit As.
După primele 4 etape din faza principală UEFA Champions League, Real Madrid și Liverpool au câte 9 puncte și se clasează pe locurile 5-6 din grupa unică.