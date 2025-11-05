Xabi Alonso a refuzat să comenteze arbitrajul după Liverpool - Real Madrid cu Istvan Kovacs la centru



Cea mai controversată fază a meciului s-a produs în minutul 30, când Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă din marginea careului pentru un henț al lui Tchouameni. Românul a fost chemat la monitorul VAR pentru a vedea dacă hențul a fost comis în careu, însă în urma reluărilor a stabilit că mâna mijlocașului de la Real Madrid se afla într-o poziție naturală, astfel că a anulat inclusiv lovitura liberă.



Au fost mai multe faze controversate pe Anfield, inclusiv un penalty cerut de Real Madrid după un duel între Conor Bradley și Vinicius. În ultimele secunde ale meciului, Xabi Alonso a văzut și el cartonașul galben pentru proteste.



După ce a avut o discuție mai aprinsă cu al patrulea oficial Marcel Bîrsan, Xabi Alonso a fost sancționat de Istvan Kovacs, însă nu înainte ca cei doi să aibă o discuție de câteva secunde.



La conferința de presă, antrenorul lui Real Madrid a fost întrebat ce explicație a primit din partea lui Istvan Kovacs pentru cartonașul galben încasat. Xabi Alonso a refuzat însă să vorbească despre arbitraj: "Sunt deciziile arbitrului, asta e tot", a răspuns scurt spaniolul.

