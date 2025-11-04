LIVE TEXT PSG - Bayern Munchen, derby-ul primelor două clasate, Arsenal, Napoli, Juventus Torino și Tottenham, azi în Champions League!

PSG - Bayern Munchen, derby-ul primelor două clasate, Arsenal, Napoli, Juventus Torino și Tottenham, azi &icirc;n Champions League! Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liga Campionilor a ajuns la meciurile din etapa cu numărul 4.

TAGS:
PSGBayern MunchenArsenalNapoliJuventus Torino
Din articol

LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00, puteți urmări meciurile din cadrul etapei cu numărul 4 din grupa unică a Champions League, ”faza ligii”.

Napoli - Eintracht Frankfurt

Slavia Praga - Arsenal

PSG - Bayern Munchen, derby-ul primelor două clasate după trei etape în Champions League

Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise

Tottenham - FC Copenhaga

Juventus Torino - Sporting Lisabona

Bodo/Glimt - AS Monaco

Liverpool - Real Madrid

Olympiacos Pireu - PSV Eindhoven

Clasamentul LIVE din Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Parlamentarii nu se decid cu c&acirc;ți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 &euro;/an
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
Olympiakos &ndash; PSV, de la ora 22:00 &icirc;n Champions League: Dennis Man, &icirc;n prim-plan!
Olympiakos – PSV, de la ora 22:00 în Champions League: Dennis Man, în prim-plan!
Simona Halep, antrenoare de tenis &icirc;n următorii ani? Răspunsul oferit de rom&acirc;ncă pentru WTA
Simona Halep, antrenoare de tenis în următorii ani? Răspunsul oferit de româncă pentru WTA
Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!
Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!
Sunderland, pe loc de Champions League! Căpitanul și-a făcut din nou datoria pe &rdquo;Stadium of Light&rdquo;
Sunderland, pe loc de Champions League! Căpitanul și-a făcut din nou datoria pe ”Stadium of Light”
Șucu, disperat: Victor Angelescu a povestit ce a făcut patronul Rapidului
Șucu, disperat: Victor Angelescu a povestit ce a făcut patronul Rapidului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: Mă &icirc;ntrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul rom&acirc;nesc

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut

Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova e gata să-i ia fotbalistul lui FCSB! Transferul dorit de Mirel Rădoi
Universitatea Craiova e gata să-i ia fotbalistul lui FCSB! Transferul dorit de Mirel Rădoi
Simona Halep, antrenoare de tenis &icirc;n următorii ani? Răspunsul oferit de rom&acirc;ncă pentru WTA
Simona Halep, antrenoare de tenis în următorii ani? Răspunsul oferit de româncă pentru WTA
Maghiarii se m&acirc;ndresc cu B&ouml;l&ouml;ni: răspunsul lui Loți, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă e mai apreciat &icirc;n Rom&acirc;nia sau &icirc;n Ungaria
Maghiarii se mândresc cu Bölöni: răspunsul lui Loți, când a fost întrebat dacă e mai apreciat în România sau în Ungaria
Cosmin Olăroiu are o favorită-surpriză &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;M-aș bucura enorm&rdquo;
Cosmin Olăroiu are o favorită-surpriză în lupta pentru titlu: ”M-aș bucura enorm”
Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!
Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!
Alte subiecte de interes
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000&euro;
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
&rdquo;Here we go!&rdquo; Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă &icirc;n această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, &icirc;nainte de Arsenal - Wolverhampton: Vrea să facă lucruri mărețe!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!