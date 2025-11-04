LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00, puteți urmări meciurile din cadrul etapei cu numărul 4 din grupa unică a Champions League, ”faza ligii”.
LIVE TEXT PSG - Bayern Munchen, derby-ul primelor două clasate, Arsenal, Napoli, Juventus Torino și Tottenham, azi în Champions League!
Liga Campionilor
Liga Campionilor a ajuns la meciurile din etapa cu numărul 4.
Din articol
- Napoli - Eintracht Frankfurt
- Slavia Praga - Arsenal
- PSG - Bayern Munchen, derby-ul primelor două clasate după trei etape în Champions League
- Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise
- Tottenham - FC Copenhaga
- Juventus Torino - Sporting Lisabona
- Bodo/Glimt - AS Monaco
- Liverpool - Real Madrid
- Olympiacos Pireu - PSV Eindhoven
- Clasamentul LIVE din Champions League
LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00, puteți urmări meciurile din cadrul etapei cu numărul 4 din grupa unică a Champions League, ”faza ligii”.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI