După remiza albă cu Como din campionat, echipa lui Antonio Conte a terminat la egalitate, 0-0, și meciul de pe teren propriu cu Eintracht Frankfurt, din grupele Champions League.

Deși suporterii încep să se impacienteze din cauza lipsei de eficiență din atac, Antonio Conte nu consideră că echipa sa este în criză.



"M-aș îngrijora dacă nu am crea ocazii!"



Întrebat direct dacă este preocupat de cele două partide fără gol înscris, Conte a răbufnit, explicând că problema nu este la construcție, ci la finalizare.



"M-aș îngrijora mai mult dacă nu am crea situații pentru a marca. Astăzi am avut ocazii colosale, în care pur și simplu trebuie să dai gol, nu e mult de spus.



Poți avea posesie cât vrei, să domini, să creezi situații, dar mingea trebuie să intre în poartă. Dacă am fi concretizat azi ocaziile avute, am fi făcut 2-0 sau 3-0 și am fi vorbit despre un mare Napoli. În schimb, sunt aici să explic un 0-0", a spus antrenorul lui Napoli.



Conte cere răbdare: "E un parcurs de făcut"



Fostul selecționer al Italiei a insistat că ineficiența din ultimele două jocuri este doar un hop într-un proces de creștere pe termen lung, care implică întreaga structură a clubului.



"Suntem aici să explicăm un 0-0 pentru că nu am fost buni și concreți să exploatăm ocazii care, repet, sunt colosale. Îmi pare rău, pentru că la final trebuie să dai gol, iar noi nu am dat gol, nici azi, nici cu Como.



Ambiție putem avea cu toții din vorbe, dar spun că e un parcurs de făcut. Nu doar la nivel fotbalistic. Și vorbesc de întreg clubul: din punct de vedere medical, fizioterapic, în gestionarea băieților. Va fi o mare experiență pentru noi", a încheiat Conte.

