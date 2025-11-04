După două săptămâni excelente în care a înscris o dublă contra lui Napoli în Champions League, iar în Eredivise, contra Fortunei Sittard, a reușit un gol și un assist, Dennis Man a fost răsplătit cu încă o titularizare în cea mai importantă competiție europeană.



Dennis Man, fără realizări în Olympiacos - PSV, notat cu 5,5

Man nu a reușit însă să impresioneze, iar în minutul 58 a fost înlocuit cu marocanul Couhaib Driouech. Era 1-0 pentru Olympiacos la acel moment, după golul înscris de Gelson Martins încă din minutul 17.



Fără internaționalul român pe teren, ba smuls o remiză în prelungiri. Americanul Ricardo Pepi a înscris pentru campioana Olandei.



Publicația olandeză Voetbal Primeur l-a notat cu 5,5 pe Dennis Man și a scris: "Extrema dreaptă a lui PSV a arătat foarte bine în ultimele săptămâni, dar de această dată nu și-a făcut simțită prezența. Românul a arătat cumva neputincios înainte să fie înlocuit înainte de minutul 60".

