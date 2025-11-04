GALERIE FOTO Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League

Dennis Man, la raport! Nota primită &icirc;n Olanda, după ce a fost primul schimbat &icirc;n meciul din Champions League Liga Campionilor
Dennis Man a fost titular la PSV Eindhoven în remiza de pe terenul lui Olympiacos, din faza principală UEFA Champions League, scor 1-1.

După două săptămâni excelente în care a înscris o dublă contra lui Napoli în Champions League, iar în Eredivise, contra Fortunei Sittard, a reușit un gol și un assist, Dennis Man a fost răsplătit cu încă o titularizare în cea mai importantă competiție europeană.

Dennis Man, fără realizări în Olympiacos - PSV, notat cu 5,5

Man nu a reușit însă să impresioneze, iar în minutul 58 a fost înlocuit cu marocanul Couhaib Driouech. Era 1-0 pentru Olympiacos la acel moment, după golul înscris de Gelson Martins încă din minutul 17.

Fără internaționalul român pe teren, ba smuls o remiză în prelungiri. Americanul Ricardo Pepi a înscris pentru campioana Olandei.

Publicația olandeză Voetbal Primeur l-a notat cu 5,5 pe Dennis Man și a scris: "Extrema dreaptă a lui PSV a arătat foarte bine în ultimele săptămâni, dar de această dată nu și-a făcut simțită prezența. Românul a arătat cumva neputincios înainte să fie înlocuit înainte de minutul 60".

Dennis Man, în Olympiacos - PSV 1-1

Foto: Getty Images

Cel mai slab jucător din tabăra lui PSV a fost considerat fundașul Serginio Dest, notat cu 4,5: "S-a apărat adesea ca o găină fără cap, a fost veriga slabă și a fost driblat de 5 ori în prima repriză".

După primele 4 etape din faza principală UCL, PSV Eindhoven are 5 puncte, iar pentru echipa lui Dennis Man urmează dueluri cu Liverpool (deplasare), Atletico Madrid (acasă), Newcastle (deplasare) și Bayern Munchen (acasă).

