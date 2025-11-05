GALERIE FOTO Rupt de Serbia, Novak Djokovic a explicat totul: de ce s-a mutat în Grecia cu întreaga familie

Rupt de Serbia, Novak Djokovic a explicat totul: de ce s-a mutat &icirc;n Grecia cu &icirc;ntreaga familie Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic a lămurit motivele pentru care a ales Grecia drept destinație, după mutarea din Serbia.

TAGS:
Novak DjokovicSerbiaGreciaTenis ATPATP Atena
Din articol

Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) caută cel de-al doilea trofeu al sezonului, în Atena, orașul în care s-a mutat turneul ATP 250 organizat în anii precedenți în capitala Serbiei.

După numeroase diferențe de viziune exprimate între tenismenul din Belgrad și liderii politici din țara natală, Djokovic și-a mutat familia în Atena.

Novak Djokovic nu regretă mutarea în Grecia: „Sârbii și grecii sunt ca frații.”

Înainte de a-și începe participarea la competiția din capitala Greciei, Novak Djokovic a explicat de ce a lăsat în urmă Serbia pentru a locui în Grecia.

„Există multe legături istorice, culturale, sociale între Grecia și Serbia. Acesta e un motiv important pentru care mă aflu aici. Desigur, vremea și mâncarea sunt incredibile, ai parte de unul dintre cele mai frumoase litoraluri din lume.

Iubesc stilul de viață. Simt că grecii și sârbii sunt ca frații. Acesta este cel mai semnificativ motiv din spatele mutării. Ca familie, încercăm să vedem cum merge viața aici, să experimentăm. Au trecut mai puțin de două luni, dar, până acum, a fost o experiență bună,” a precizat Novak Djokovic.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic riad 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Djokovic se simte ca acasă, în Grecia. Acum, vrea trofeul, la Atena

„În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor grecilor pe care i-am cunoscut în ultimele luni, în care am trăit aici, în Atena.

M-au primit cu brațele deschise pe mine și familia mea, au fost foarte prietenoși, amabili, generoși, dispuși să ajute.

Din acest motiv, aș vrea să spun că mă simt ca acasă. A fost o experiență plăcută, mi-a plăcut să stau aici și sunt încântat să ies pe teren,” a adăugat „Nole”, în interviul acordat CNN Grecia.

Alejandro Tabilo (89 ATP) este primul adversar al lui Novak Djokovic, în turneul ATP 250 de la Atena. „Nole” este principal favorit la câștigarea trofeului pus în joc în Grecia.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Val de concedieri masive &icirc;n Rom&acirc;nia. Industriile &icirc;n care mulți angajați &icirc;și vor pierde locurile de muncă
ULTIMELE STIRI
A mizat că rivalul său nu va c&acirc;știga trofeul: situație incredibilă &icirc;n v&acirc;rful ATP, &icirc;nainte de Turneul Campionilor
A mizat că rivalul său nu va câștiga trofeul: situație incredibilă în vârful ATP, înainte de Turneul Campionilor
Dennis Man, la raport! Nota primită &icirc;n Olanda, după ce a fost primul schimbat &icirc;n meciul din Champions League
Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League
Champions League | PSG - Bayern 1-2, Juventus - Sporting 1-1 și Tottenham - Copenhaga 4-0
Champions League | PSG - Bayern 1-2, Juventus - Sporting 1-1 și Tottenham - Copenhaga 4-0
Napoli n-a mai marcat de două meciuri, &icirc;nsă Conte nu disperă: Am avut ocazii colosale
Napoli n-a mai marcat de două meciuri, însă Conte nu disperă: "Am avut ocazii colosale"
Champions League | Olympiacos &ndash; PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct &icirc;n prelungiri
Champions League | Olympiacos – PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct în prelungiri
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

Maghiarii se m&acirc;ndresc cu B&ouml;l&ouml;ni: răspunsul lui Loți, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă e mai apreciat &icirc;n Rom&acirc;nia sau &icirc;n Ungaria

Maghiarii se mândresc cu Bölöni: răspunsul lui Loți, când a fost întrebat dacă e mai apreciat în România sau în Ungaria

Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!

Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles!

FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Cosmin Olăroiu are o favorită-surpriză &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;M-aș bucura enorm&rdquo;

Cosmin Olăroiu are o favorită-surpriză în lupta pentru titlu: ”M-aș bucura enorm”



Recomandarile redactiei
Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs &icirc;n Liverpool &ndash; Real Madrid: &rdquo;Zonă gri!&rdquo;
Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid: ”Zonă gri!”
Dennis Man, la raport! Nota primită &icirc;n Olanda, după ce a fost primul schimbat &icirc;n meciul din Champions League
Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League
Concurență acerbă pentru Drăgușin! &rdquo;Bijuteria&rdquo; reușită de Van de Ven după o cursă a la Messi
Concurență acerbă pentru Drăgușin! ”Bijuteria” reușită de Van de Ven după o cursă a la Messi
A mizat că rivalul său nu va c&acirc;știga trofeul: situație incredibilă &icirc;n v&acirc;rful ATP, &icirc;nainte de Turneul Campionilor
A mizat că rivalul său nu va câștiga trofeul: situație incredibilă în vârful ATP, înainte de Turneul Campionilor
Liverpool &ndash; Real Madrid 1-0. Mac Allister, erou pe Anfield &icirc;ntr-o zi fabuloasă a lui Courtois! Istvan Kovacs, decizii controversate
Liverpool – Real Madrid 1-0. Mac Allister, erou pe Anfield într-o zi fabuloasă a lui Courtois! Istvan Kovacs, decizii controversate
Alte subiecte de interes
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet &icirc;n țara lui! Novak Djokovic, primire istorică &icirc;n inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Veste mare primită de atacantul așteptat la Rapid &icirc;n locul lui Albion Rrahmani
Veste mare primită de atacantul așteptat la Rapid în locul lui Albion Rrahmani
Rom&acirc;nia - Grecia 7-14, &icirc;n primul meci al tricolorilor &icirc;n turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul c&acirc;știgat de PAOK Salonic: Am fost &icirc;nchiși &icirc;ntr-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
CITESTE SI
Val de concedieri masive &icirc;n Rom&acirc;nia. Industriile &icirc;n care mulți angajați &icirc;și vor pierde locurile de muncă

stirilephttps: Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!