Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) caută cel de-al doilea trofeu al sezonului, în Atena, orașul în care s-a mutat turneul ATP 250 organizat în anii precedenți în capitala Serbiei.

După numeroase diferențe de viziune exprimate între tenismenul din Belgrad și liderii politici din țara natală, Djokovic și-a mutat familia în Atena.

Novak Djokovic nu regretă mutarea în Grecia: „Sârbii și grecii sunt ca frații.”

Înainte de a-și începe participarea la competiția din capitala Greciei, Novak Djokovic a explicat de ce a lăsat în urmă Serbia pentru a locui în Grecia.

„Există multe legături istorice, culturale, sociale între Grecia și Serbia. Acesta e un motiv important pentru care mă aflu aici. Desigur, vremea și mâncarea sunt incredibile, ai parte de unul dintre cele mai frumoase litoraluri din lume.

Iubesc stilul de viață. Simt că grecii și sârbii sunt ca frații. Acesta este cel mai semnificativ motiv din spatele mutării. Ca familie, încercăm să vedem cum merge viața aici, să experimentăm. Au trecut mai puțin de două luni, dar, până acum, a fost o experiență bună,” a precizat Novak Djokovic.