VIDEO Primele cuvinte ale noului transfer FCSB. Mesaj în română pentru fani

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SPORT.RO
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Aymen Boutoutaou a oferit o primă reacție după ce a fost prezentat oficial de FCSB, semnând un contract valabil pe următoarele trei sezoane.

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FCSBSuperligaaymen boutoutaou
Din articol

Mijlocașul ofensiv de 25 de ani a trecut cu succes vizita medicală și s-a alăturat lotului condus de Marius Baciu. Noul jucător a ținut să adreseze un mesaj suporterilor bucureșteni, o parte din el fiind rostit direct în limba română.

„Salut, echipă! Sunt Aymen Boutoutaou. Sunt foarte mândru să mă alătur acestui club foarte, foarte mare, FCSB. Suntem împreună”, a spus fotbalistul francez, după care a ținut să le transmită fanilor și câteva cuvinte în română: „Vă aștept la meci”.

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Prezent la victoria din Ghencea

Înainte de a semna actele cu echipa finanțată de Gigi Becali, fotbalistul a privit din tribune succesul obținut de roș-albaștri împotriva celor de la FC Argeș, scor 2-0. Atacantul s-a antrenat deja sâmbătă dimineață pentru prima dată alături de noii săi colegi.

Boutoutaou ajunge în Superliga după un sezon excelent petrecut în Franța, la FC Sochaux-Montbéliard. Acesta a contribuit decisiv la promovarea formației în Ligue 2, având o stagiune cu 13 goluri marcate și șase pase decisive. Noul jucător al FCSB poate acoperi ambele benzi ale atacului, fiind folosit atât ca extremă, cât și în rolul de mijlocaș ofensiv.

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