Mijlocașul ofensiv de 25 de ani a trecut cu succes vizita medicală și s-a alăturat lotului condus de Marius Baciu. Noul jucător a ținut să adreseze un mesaj suporterilor bucureșteni, o parte din el fiind rostit direct în limba română.

„Salut, echipă! Sunt Aymen Boutoutaou. Sunt foarte mândru să mă alătur acestui club foarte, foarte mare, FCSB. Suntem împreună”, a spus fotbalistul francez, după care a ținut să le transmită fanilor și câteva cuvinte în română: „Vă aștept la meci”.