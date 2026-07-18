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"Nu vreau să ajung la închisoare" Decizia anunțată de jucătorul Spaniei înaintea finalei cu Argentina

Iosif Rotariu a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

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Oficial acum la Poli Timișoara, Iosif Rotariu s-a consacrat în anii '80 drept unul dintre cei mai valoroși mijlocași români. Finalist al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Roti putea juca atât fundaș stânga, cât și mijlocaș la închidere, mijlocaș ofensiv sau extremă stânga.

A strâns 25 de selecții la națională, iar un moment de glorie l-a atins la Campionatul Mondial din 1990, când l-a marcat perfect pe Diego Maradona în România - Argentina 1-1, partidă din cadrul Grupei B. La Poveștile Sport.ro, zilele trecute, Rotariu a fost întrebat și ce jucător de azi ar fi fost o provocare pentru el într-un meci în care ar fi trebuit să-l anihileze.

Iosif Rotariu: "N-aș fi putut să-l marchez pe Neymar"

"O provocare din ziua de azi pentrru tine cine ar fi, un fotbalist pe care să-l marchezi?

"N-aș fi putut să-l marchez pe Neymar. Nu cred! Imprevizibil, un jucător cu tehnică în regim de viteză incredibilă, folosea anbele picioare în dribling. Aproape imposibil...", a replicat Iosif Rotariu, la Poveștile Sport.ro.

Starul Neymar Junior, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei, și-a anunțat retragerea internațională, după eliminarea Selecao în optimile de finală de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, informează ESPN.

În vârstă de 34 de ani, Neymar a marcat, din penalty, cel de-al 80-lea gol pentru naționala țări sale în partida cu Norvegia disputată duminică la East Rutherford, dar reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea în fața europenilor, care s-au impus prin dubla lui Erling Haaland.

Cu ochii în lacrimi, actualul jucător al echipei Santos FC, a declarat pentru postul brazilian TV Globo, în momentul în care părăsea terenul de joc: 'Am încercat, am încercat. Am început aici, și închei aici. Acum, totul s-a terminat'.

Fostul atacant al echipelor FC Barcelona și Paris Saint-Germain și-a făcut debutul la naționala Braziliei în august 2010, în cursul unui meci cu Statele Unite, în care a marcat și primul său gol internațional, chiar pe MetLife Stadium din East Rutherford.

Neymar Junior l-a depășit în clasamentul istoric al marcatorilor naționalei Braziliei pe legendarul Pele, triplu campion mondial și autorul a 77 de goluri în tricoul Selecao. Golul său în fața Norvegiei i-a permis să devină al doilea fotbalist brazilian din istorie, după Pele, care marchează la patru ediții ale Cupei Mondiale.

Cu 130 de selecții, Neymar ocupă locul secund în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe meciul în tricoul naționalei 'Canarinha', după fostul fundaș Cafu (142). Din cauza unei accidentări persistente la gamba dreaptă, Neymar a apărut în doar două din cele cinci meciuri ale Braziliei la CM 2026. El s-a aflat pe teren timp de 15 minute împotriva Scoției, în faza grupelor, iar duminică a intrat în joc în minutul 67 împotriva Norvegiei.