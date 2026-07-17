La finalul partidei, antrenorul Marius Baciu l-a lăudat pe fundașul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) pentru felul în care s-a prezentat pe ambele faze ale jocului.
Reacția lui Marius Baciu după FCSB - FC Argeș 2-0
De asemenea, Baciu a menționat că Risto Radunovic, titularul obișnuit în flancul stâng al defensivei roș-albaștrilor, a acceptat să evolueze pe postul de mijlocaș central defensiv.
„Mă bucur că le-am dat șanse și celor tineri. Era o întrebare de la început dacă jucăm cu Toma sau Politic. Am vrut să-i dăm încredere. Oricând poate să ne ajute. Mă bucur că am putut să terminăm cu jucători tineri care ne dau încredere. Pădurariu a făcut un meci bun pe ambele faze.
(n.r.- despre golul de 1-0) Tavi execută loviturile extraordinar. Toți au înțeles că trebuie să facă efort. Chiar și am spus înainte de meci că poate fi șansa lor. Se discuta foarte mult de transferuri.
Marius Baciu: „Radunovic este un jucător foarte inteligent”
(n.r. despre Risto Radunovic, utilizat la mijloc) Ne consultăm ca staff. Radunovic este un jucător foarte inteligent, poate să joace la mijloc. A acceptat să ne ajute în postul pe care l-a acoperit foarte bine.
Ne concentrăm să capacităm toți jucătorii valizi. Stafful medical se concentrează să recupereze cât mai rapid jucătorii indisponibili. Mihai Popescu a muncit extraordinar în cantonament. Sper să nu fie ceva grav (n.r.- accidentarea)”, a declarat Marius Baciu, la flash-interviuri.
Echipele utilizate
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu (Labonne 89) – Cisotti, Radunovic – Politic (M. Toma 46), F. Tănase (Stoian 80), Oct. Popescu (David Popa 90) – Bîrligea. ANTRENOR: Marius Baciu
- FC ARGEŞ: Căbuz – Oancea (R. Moldoveanu 46), M. Tudose, Sadriu, Borţa – Raţă, Rober Sierra – Y. Pîrvu (S. Balaure 81), Emmers (Dulcea 46), Micovschi (Idowu 46) - Ricardo Matos (Rădescu 81). ANTRENOR: Bogdan Andone
- Cartonaşe galbene: Pădurariu 34, Oct. Popescu 35 / Sadriu 13
- Au marcat: Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4' din penalty)
- Arbitri: Marian Barbu - Imre Bucsi, George Duţă
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Stelian Slab