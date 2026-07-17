Basarab Panduru a fost șocat de ratarea uriașă din Superliga: „N-ai cum! Nu poți așa ceva”

FCSB a spart banca pentru Aymen Boutoutaou! Suma de transfer și salariul "celui mai bun străin din România"

La finalul partidei, antrenorul Marius Baciu l-a lăudat pe fundașul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) pentru felul în care s-a prezentat pe ambele faze ale jocului.

Reacția lui Marius Baciu după FCSB - FC Argeș 2-0

De asemenea, Baciu a menționat că Risto Radunovic, titularul obișnuit în flancul stâng al defensivei roș-albaștrilor, a acceptat să evolueze pe postul de mijlocaș central defensiv.

„Mă bucur că le-am dat șanse și celor tineri. Era o întrebare de la început dacă jucăm cu Toma sau Politic. Am vrut să-i dăm încredere. Oricând poate să ne ajute. Mă bucur că am putut să terminăm cu jucători tineri care ne dau încredere. Pădurariu a făcut un meci bun pe ambele faze.

(n.r.- despre golul de 1-0) Tavi execută loviturile extraordinar. Toți au înțeles că trebuie să facă efort. Chiar și am spus înainte de meci că poate fi șansa lor. Se discuta foarte mult de transferuri.

Marius Baciu: „Radunovic este un jucător foarte inteligent”

(n.r. despre Risto Radunovic, utilizat la mijloc) Ne consultăm ca staff. Radunovic este un jucător foarte inteligent, poate să joace la mijloc. A acceptat să ne ajute în postul pe care l-a acoperit foarte bine.

Ne concentrăm să capacităm toți jucătorii valizi. Stafful medical se concentrează să recupereze cât mai rapid jucătorii indisponibili. Mihai Popescu a muncit extraordinar în cantonament. Sper să nu fie ceva grav (n.r.- accidentarea)”, a declarat Marius Baciu, la flash-interviuri.

Echipele utilizate